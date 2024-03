Un’italiana di 43 anni è stata trovata sepolta nel cortile della sua abitazione ad Araquari, nel nord di Santa Catarina.

Antonella de Rosa aveva ottenuto il divieto di avvicinamento per l’ex marito, si era trasferita in Brasile per amore

Si tratta di Antonella de Rosa, uccisa dal marito a colpi di mazza. L’uomo, che si è consegnato alle autorità, è stato arrestato. In una dichiarazione, l’omicida ha affermato di aver agito per legittima difesa, dopo essere stato aggredito con una sbarra.

La vittima aveva chiesto e ottenuto dalle autorità brasiliane un divieto di avvicinamento da parte dell’ex marito. Secondo l’autore del reato, il fatto è avvenuto il 26 febbraio e solo il giorno dopo ha deciso di seppellire il corpo nel cortile.

La vittima era originaria della provincia di Foggia ed aveva vissuto a lungo in Toscana

Antonella de Rosa era originaria della provincia di Foggia ma dopo la scomparsa del papà si era trasferita in Toscana con la madre, Giuseppina, che ora vive a Montecatini Terme, e poi in Brasile. A lanciare l’allarme sono stati i vicini della 43enne pugliese che non vedevano la donna da giorni. Ad Araquari, in Brasile, lavorava in una residenza socio sanitaria per anziani.