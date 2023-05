Notte scudetto Napoli diretta, le reazioni sui social: azzurri campioni d’Italia

Filo diretto Friuli di Udine – Maradona San Paolo per il terzo scudetto azzurro. Il Napoli proverà a strappare contro l’Udinese il punto che manca per far scattare la festa per il terzo tricolore. In tanti hanno seguito gli azzurri nel Nord Est per supportare i propri beniamini ed essere testimoni di un titolo che manca da 33 anni.

Udinese-Napoli: la festa scudetto è già iniziata nei quartieri, in 50.000 al Maradona

In 50.000 seguiranno via maxischermo al Maradona il match con l’undici allenato da Sottil. Undicimila, invece, sono i tifosi partenopei presenti al Dacia Arena. Trombe, coriandoli, sciarpe ed entusiasmo a Fuorigrotta, dove c’è l’impianto sportivo e migliaia di persone già in strada, ma anche sul lungomare, nelle strade del centro: da via Toledo a piazza del Plebiscito fino ai Quartieri spagnoli e alla Sanità. Seguiremo live le reazioni social della grande notte che potrebbe consegnare il terzo scudetto al Napoli.

La situazione allo stadio in attesa di vivere Udinese-Napoli live streaming al Maradona. pic.twitter.com/sceJVe7ZBh — Gianmarco Giordano (@GianmarcoGio) May 4, 2023

Non servono parole , qui si va oltre i colori di maglia e Napoli fa sempre venire i brividi ed emozionare #NapoliCampione #napolicampioneditalia #UdineseNapoli pic.twitter.com/n8wmZ9DJNr — Soqquadro (@gicarestik2) May 4, 2023

😳 ¡¡ESPECTACULAR!! 😳



Esto es el Diego Maradona para presenciar el #UdineseNapoli. La afición del Nápoles, dividida entre el Friuli y San Paolo. Pero volcada a tope.



Qué barbaridad 🔥💙 pic.twitter.com/Nt6YD9SJMY (vía @MondoSportivoIT) — Fútbol Total ⚽ (@FT_Total) May 4, 2023

L’Udinese gela gli azzurri e passa con Lovric, proteste Napoli per la mancata concessione di un rigore

L’Udinese passa clamorosamente in vantaggio con Sandi Lovric al 13′ e si sprecano i meme. – Un minuto di gelido silenzio e poi nuovi cori per spingere la squadra. Hanno reagito così i 50.000 del Maradona al gol dell’Udinese per il vantaggio sul Napoli. Sale la tensione con i tifosi azzurri che perdono le staffe per la mancata concessione di un rigore per fallo su Kvaratskhelia.

Scudetto stregato

Adesso diventa un incubo

Udinese clamorosamente in vantaggio sul Napoli#UdineseNapoli 1-0 pic.twitter.com/HQlzFz7R2r — Boomerissima (@Boomerissima) May 4, 2023

Se il Napoli non vince stasera, lo scudetto gli sarà assegnato d’ufficio domani mattina alle 7 “into o’glass” nel programma di Fiorello #UdineseNapoli — il procrastinatore seriale (@Igor7500) May 4, 2023

Rigore netto, abisso cambia lavoro proprio #UdineseNapoli — G_Riccio (@genriccio) May 4, 2023

ma anche chi non tifa napoli onestamente e oggettivamente questo è un arbitraggio giusto? #UdineseNapoli — narf (@ohitshar) May 4, 2023

La prima frazione si conclude con i friulani in vantaggio

Il primo tempo si è concluso con L’Udinese in vantaggio tra imprecazioni, rabbia e invocazioni al Santo Protettore di Napoli per un’inversione di tendenza nella ripresa con il gol che consegnerebbe al Napoli lo scudetto.

Ci serve solo San Gennaro stasera. #UdineseNapoli — Sophia✨ (@Sophia__227) May 4, 2023

La sapete quella storia che l'attesa del piacere è essa stessa il piacere? A me m' par' 'na strunzat'! #UdineseNapoli #jammja #scudettonapoli #ForzaNapoliSempre #081 — Shimunishi Tarramoto (@CommNun) May 4, 2023

Da quando #Marisalaurito ha detto che faceva lo spogliarello, qualcosa è andato storto!! #UdineseNapoli

Marisa, nun da retta! — Kekko (@Kekko80493273) May 4, 2023

Questo punticino che non vuole arrivare mi ricorda a Natale quando ho la cartella piena e manca un solo numero per la tombola e quell'unico numero non vuole proprio uscire#UdineseNapoli #scudettonapoli #ForzaNapoliSempre — Mario Monfrecola (@mariomonfrecola) May 4, 2023

Osimhen riacciuffa il pari, il Napoli vede il traguardo

Ad inizio ripresa arriva il gol che fa impazzire Napoli con Osimhen che fa impazzire i tifosi azzurri al Friuli ed esplodere il Maradona. Pronti ago e filo per cucire il tricolore. Festa a Largo Maradona per il pareggio con l’Udinese con fumogeni e cori da stadio.

HA SEGNATO IL NAPOLI #UdineseNapoli pic.twitter.com/op1L2nR4Ar — 𝕍 𝕒 𝕝 𝕖 𝕟 𝕥 𝕚 𝕟 𝕤 𝕜 ª (@vale_enne) May 4, 2023

They've done it, remember they only need a draw to lift the Serie A, world-class finish from Osimhen #Napoli #UdineseNapoli pic.twitter.com/ml7zlHfCUH — Sukhveer (@JUVFCSS) May 4, 2023

El que está tranquilo con el gol de Osimhen es el Diego Maradona pic.twitter.com/1TsQw4fRYz — MaRCnuel 🇺🇦 (@Manuelx1_) May 4, 2023

Questi dopo 33 anni vincono il terzo scudetto della loro storia e al loro stadio un piccolo schermo. Devo dire che la mia TV è più grande. 😂#UdineseNapoli #Napoli pic.twitter.com/gwwdGKfE0p — 𝐑𝐨𝐬𝐚 𝐏𝐢𝐥𝐞𝐠𝐠𝐢 🤍🖤 (@Rosa_Pileggi) May 4, 2023

#UdineseNapoli mi dovete subite nun m n fott proprij pic.twitter.com/UGY3eo1weK — 22:22🕷️ (@liberata1926) May 4, 2023

Iniziato il countdown a Napoli, via ai fuochi d’artificio

É iniziato il countdown per lo scudetto azzurro che ormai è ad un passo. Assegnati tre minuti di recupero, sta per esplodere la festa a Napoli.

Gioisci Napoli

Gioisci Sud

Oggi è la tua notte

È la vostra notte cari napoletani

È la vostra vittoria

L'avete attesa per anni e oggi dovete godere di questo

Siate fieri di questo miracolo

Siate fieri di questa bellezza#udinesenapoli #napolicampione — Edo (@rienneva_plus) May 4, 2023

Azzurri campioni d’Italia 33 anni dopo: tensioni e scontri al Friuli, emozioni al Maradona

Invasione di campo al Friuli: il Napoli è campione d’Italia per la terza volta dopo 33 anni. I calciatori sono spogliati dai tifosi impazziti di gioia mentre Spalletti è riuscito a guadagnare gli spogliatoi.

Attimi di tensione nel dopo partita con i sostenitori partenopei che sono venuti a contatto con i supporter di casa mentre De Laurentiis arringava la folla al Maradona San Paolo.

“Mi avete sempre detto che volevate vincere, l’abbiamo fatto tutti insieme ed ora l’appuntamento è per domenica con la Fiorentina per festeggiare tutti insieme”. Subito dopo è partito un emozionante momento sulle note di Napoli e mille colori di Pino Daniele.

Un campionato stravinto, strameritato, disegnando calcio e bellezza. Sembra un film di Sorrentino ed invece è tutto vero. Il @sscnapoli è Campione d’Italia.

Oggi non è un giorno storico per #Napoli, oggi è un giorno di storia e di riscatto per il Sud. Oggi abbiamo vinto tutti. pic.twitter.com/fGHresqjuQ — Alessandro Porco (@AleeeeexP) May 4, 2023

Palermo saluta il Napoli Campione pic.twitter.com/6sCF1ycKOI — Maurizio Vitagliano (@mau_vit) May 4, 2023