Miss Trans Europa, la vita da film di Magda De Martino per la fascia di miss cinema

Forse non è un caso che Magda De Martino abbia conquistato l’ambita fascia di Miss Trans Europa Cinema al Rose & Crown di San Sebastiano al Vesuvio. La sua vita è come un film tra amarezze, colpi bassi ma anche opportunità di riscatto e importanti gratificazioni. Ora è impegnata in prima linea come attivista Lgbt.

La 35enne attivista Lgbt ha conquistato il prestigioso riconoscimento a San Sebastiano al Vesuvio

I primi schiaffi sono arrivati da chi doveva proteggerla, rispettare le sue scelte ed aiutarla a difendersi dalle offese di balordi e ottusi. “Purtroppo sono stata discriminata dalla mia famiglia e questo è stato un grande dolore per me. Ho 35 anni e sono originaria di Torre Annunziata (provincia di Napoli). Moda, cinema ed animali sono le mie passioni”. Senza il sostegno dei propri cari Magda ha coraggiosamente scelto di lasciare la Campania in giovane età. Superate le difficoltà iniziali sono arrivate le prime gratificazioni. “Ho vissuto a Milano per anni ed ho lavorato come truccatrice in Mediaset: volevo trovare la mia stabilità”.

Da Torre Annunziata agli studi Mediaset come truccatrice: ‘Discriminata dalla mia famiglia’

Poi il ritorno nella terra d’origine. “Nel 2019 sono tornata a Napoli ed ho trovato una nuova famiglia nella comunità trans che mi ha aperto le braccia”. Fondamentale per Magda De Martino l’incontro con Stefania Zambrano. “L’ho conosciuta nel 2020. Mi è stata molto vicina durante il periodo del Covid abbiamo sostenuto tante ragazzine e persone anziane della nostra comunità ma anche famiglie! Collaboro con un’associazione per i diritti trans di Napoli”.

Stefania Zambrano è anche la mente di Miss Trans Europa. Un’esperienza che la 35enne di Torre Annunziata ha deciso di vivere in prima persona mettendosi in gioco. “Ho conosciuto Miss Trans Europa attraverso i racconti dell’organizzatrice e dai video presenti in rete sembrava una favola per me. Quest’anno ho deciso di vivermi questa emozione gareggiare con circa 30 ragazze provenienti da tutta Europa . Ho vissuto sensazioni indescrivibili ed ancora oggi mi sembra di aver vissuto un sogno“.

‘Dedico questa fascia a Stefania Zambrano, mi ha aiutato tanto in questi anni’

Non solo un concorso di bellezza. “Posso confermare che il Miss Trans Europa è la festa dei ‘femminielli’ come dice l’organizzatrice . Due giorni di tensione e paura in quanto sono una persona molto insicura ma ho superato al meglio l’impatto con la passerella. Alla fine è arrivata anche la grande gioia del premio come volto televisivo Miss Cinema. Non pensavo di essere scelta c’erano tante altre ragazze. Ancora ad oggi fatico a realizzare”.

Magda De Martino non dimentica chi l’ha aiutata in questi ultimi anni. “La mia dedica va all’organizzatrice del concorso. Un’amica, ormai sempre presente nella mia vita”. Il cinema non è solo una passione per la napoletana. “Ho realizzato dei cortometraggi e delle video clip e, come ogni anno parteciperò a diversi provini. Incrociamo le dita”.

‘Amo il cinema e vivo nel mito di Sofia Loren’

Magda vive nel mito di un’autentica icona del grande schermo. “Amo quasi tutti i generi mi affascina sono una fan sfegatata di Sofia Loren“. Il titolo di Miss Trans Europa è stato assegnato a Isabella Brandau. “Ha meritato la vittoria. Almeno per me era la più elegante oltre che una ragazza dolcissima. Siamo state vicine durate il concorso, lei numero 14 e io 15 e ci siamo sostenute a vicenda. Credo che questi eventi siano molto importanti per la nostra comunità ci danno visibilità e fanno capire alle persone che noi non abbiamo nulla diverso dagli altri”.

Magda De Martino

‘Isabella Brandau ha meritato la vittoria, ci siamo sostenute a vicenda’

In passato Rebecca De Pasquale nella versione Nip ora un’altra icona trans ha fatto l’ingresso nella casa del GF Vip. “L’ingresso di Elenoire Ferruzzi mi ha emozionato tantissimo anche perché la conosco da circa vent’anni. Siamo molto amiche ed abbiamo lavorato insieme in Mediaset e in discoteca a Milano. Le faccio un grande in bocca al lupo e spero che vinca. Del resto quando c’è il GF Vip lo guardo 24 ore su 24″. Un’ulteriore testimonianza che forse si sta voltando pagina. “Purtroppo ci sono ancora troppe discriminazioni ma una buona parte sono state già superate voglio essere ottimista”.

Isabella Brandau, vincitrice di Miss Trans Europa

‘L’ingresso di Elenoire Ferruzzi mi ha emozionato tantissimo, sogno di partecipare ad un reality’

Il sogno tv che culla, neanche tanto velatamente, Magda De Martino. “Mi piacerebbe partecipare ad un reality anche se devo vincere alcune mie perplessità e insicurezze. Sono una persona un po’ particolare in quanto mi piace essere fuori dagli schemi e non essere legata a determinate regole ma nel gioco ci sono e vanno rispetto. Credo che farei fatica ad adattarmi. Per me la tv è una piacevole compagnia”.

La 35enne di Torre Annunziata ha tante idee e progetti che spera di realizzare. “Speriamo che il destino mi mi riservi qualcosa di interessante nel mondo della televisione”.