Mara Venier gela Teocoli sul futuro a Domenica In: ‘Se ci sarò ancora’

Fino a poche ore fa non sembravano esserci dubbi sul futuro di Domenica In con Mara Venier che sembrava salda al timone dello storico talk show di Rai 1.

Mara Venier spiazza i telespettatori sul suo futuro a Domenica In

Le parole della conduttrice nel corso della puntata del 4 giugno hanno messo in allarme i fan dell’artista veneziana. Durante l’intervista a Teo Teocoli, nelle vesti del mitico Felice Caccamo, le ha promesso che sarebbe tornato a trovarla in autunno in occasione della nuova edizione di Domenica In. Mara Venier ha frenato. “Se ci sarò ancora” – ha puntualizzato la conduttrice con lo showman che ha spiegato che sicuramente ci sarà e che il programma non avrebbe senso.

I dubbi della conduttrice e la promessa a Teo Teocoli

Nonostante ciò zia Mara ha ribadito di non essere ancora a conoscenza del suo futuro a Domenica In. “Vedremo se ci sarò, ma se sarò qui ti voglio per tutta la stagione” – ha chiosato per chiudere la questione. Non è chiaro se l’uscita dell’artista sia stata una boutade oppure, vista l’aria di rivoluzione che si respira in Rai, non le sia arrivato qualche segnale relativo ad un possibile cambio di scenario per il talk show della domenica.