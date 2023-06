Pullman nella scarpata sull’A16 10 anni dopo la strage del viadotto, un morto e 14 feriti: ‘Sono uscito strisciando’

Un’altra tragedia sull’A16 a distanza di dieci anni della tragedia sul viadotto Acqualonga. Un pullman con a bordo 40 persone, 38 passeggeri e 2 autisti, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle 4:00 di domenica 4 giugno lungo l’autostrada Napoli-Canosa, al chilometro 100 in direzione Napoli.

Un morto e 14 feriti il bilancio del violento impatto. Il Flixbus era partito da Lecce con destinazione Roma. Il mezzo ha terminato la sua corsa in una scarpata all’altezza del comune di Vallesaccarda, in provincia di Avellino dopo aver tamponato una delle cinque macchine coinvolte in un precedente incidente.

Il pullman proveniente da Lecce si è scontrato con alcune auto coinvolte in un precedente incidente

I 14 feriti si trovano negli ospedali di Ariano Irpino, Benevento e Avellino. Secondo una prima ricostruzione della polstrada di Avellino il pullman sarebbe finito su una delle auto già coinvolte in un precedente incidente, ma la polizia stradale, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Benevento, competente per territorio, sta per acquisire tutti gli elementi utili all’indagine.

La vittima, un giovane rinvenuto senza documenti, era a bordo di una delle due auto coinvolte in un tamponamento tra cinque vetture e, al momento, non è chiaro se sia rimasto ucciso nel primo incidente o nel successivo scontro tra il bus e le due vetture ferme sulla carreggiata

Le testimonianze: ‘In pochi secondi ci siamo ritrovati nella scarpata’

Alcuni hanno riportato traumi importanti ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. “È stato uno schianto tremendo: in pochi secondi ci siamo ritrovati nella scarpata. Il bus è rimasto quasi sospeso, siamo riusciti ad uscire uno per volta strisciando pancia a terra”. A parlare è Laura, aviere, originaria di Brindisi, una dei passeggeri a bordo del bus della Flixbus finito in una scarpata, sull’A16, all’altezza del comune di Vallesaccarda, in provincia di Avellino.

“Siamo vivi per miracolo” – ha riferito Biagio, luogotenente della Guardia di Finanza , che era a bordo del bus della Flixbus con i figli Gaetano e Martina, diretti a Roma per una breve vacanza. Parla a telefono con la moglie che da Copertino, in provincia di Brindisi, chiede con apprensione rassicurazioni sulle loro condizioni di salute. Insieme ai figli è riuscito a trovare un varco verso l’esterno attraverso un vetro rotto.

Trentasei passeggeri curati nella palestra del comune di Grottaminarda

Trentasei passeggeri del bus sono stati trasportati e curati nella palestra del comune di Grottaminarda, in provincia di Avellino, dalle cinque del mattino. Alcuni sono giunti con lievi contusioni, ed hanno raccontato di “aver visto la morte con gli occhi”. É stato aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale.