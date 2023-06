Giulia Tramontano, l’amante di Impagnatiello: ‘Avevo scoperto le sue menzogne e lo registravo’

Sospettava da tempo che Alessandro Impagnatiello non le raccontasse la verità sul suo rapporto con Giulia Tramontano ed aveva iniziato a registrarlo. É quanto emerge dal verbale di interrogatorio della ragazza che aveva una relazione parallela con il trentenne.

Dalle bugie sulla relazione con Giulia Tramontano al falso test del DNA

“Avevo scoperto tutto delle varie menzogne ​​che mi aveva raccontato ed alle quali non credevo. Gli chiesi di farmi vedere il test del DNA”. Lo racconta agli investigatori la giovane collega del barista in carcere con l’accusa di aver ucciso a Senago, in provincia di Milano, la fidanzata Giulia Tramontano incinta di 7 mesi.

“Poi ha fatto l’errore di darmi il suo iPad” e “lì ho trovato il documento da lui composto, quindi ho avuto la certezza che fosse falso” – ha spiegato agli inquirenti riferendosi al test contraffatto. “Tra l’altro avevo iniziato da un po’ a registrare le conversazioni tra me e Alessandro”.

Nel corso della deposizione ha ricostruito dal punto di vista temporale la sua relazione con il Alessandro Impagnatiello. “Ci siamo conosciuti a giugno e poi abbiamo iniziato a frequentarci. Verso il mese di dicembre 2022 sono rimasta incinta e poi, non volendo portare avanti la gravidanza, di comune accordo con Alessandro ho fatto l’interruzione a febbraio. Io all’inizio sapevo che aveva una ragazza ma poi lui mi disse che si erano lasciati”.

‘Ho interrotto la gravidanza a febbraio, ho visto Alessandro uscire con i guanti in lattice azzurri’

Nelle sommarie informazioni rese ai carabinieri la ragazza ha raccontato anche delle concitate ore successive alla scomparsa di Giulia Tramontano. “Domenica, quando ancora si cercava Giulia ho notato una cosa strana: Alessandro è uscito dal bar con lo zaino dal quale spuntavano dei guanti in lattice azzurri che ha preso da lavoro)” – ha riferito agli Uomini dell’Arma precisando che è “riuscita a fargli una foto”.

La ragazza ha raccontato che al termine dell’incontro con la 29enne originaria di Sant’Antimo le ha anche proposto di restare a dormire da lei: “Le ho anche proposto che se ne aveva avuto bisogno poteva venire da me a casa a dormire. Lei disse di non preoccuparmi, ringraziandomi”.