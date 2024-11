Marigona fa impazzire il web dopo un’inquadratura: chi è

É diventata improvvisamente famosa per un’inquadratura durante la partita di basket Olympiacos-Asvel. La 24enne Marigona, origini kosovare, ha catturato l’attenzione del regista che le ha dedicato un primo piano sul punteggio di 84-84, in un momento di particolare tensione del match.

La 24enne Marigona ha conquistato la topic trend di X dopo essere stata inquadrata nel corso di un match di basket

Al suo fianco il fidanzato, un uomo d’affari che si occupa della compravendita di oro e orologi. Laureata in infermieristica, Marigona, che vive in Germania, si trovava in Grecia per una vacanza ed hanno deciso di assistere alla partita. Il suo volto ha lasciato il segno su chi stava curando le riprese del match visto che è stata poi inquadrata anche altre volte. Le immagini della ragazza sono state condivise su X con Marigona che ha rapidamente scalato il trend del social di Elon Musk. Contestualmente la ragazza ha raddoppiato i suoi follower su Instagram passando da 16mila a 32mila ammiratori.

Laureata in scienze infermieristiche, la 24enne kosovara è stata contattata da numerosi emittenti greche

Non solo Marigona ha ricevuto diversi inviti da emittenti televisive greche ma lei ha declinato asserendo che questo “tipo di spettacoli riduce la personalità della donna. In effetti, la bellezza esteriore ha sempre un impatto positivo sul mondo, ma non mi aspettavo che fosse un tale spreco” – ha riferito la 24enne in relazione all’improvvisa popolarità.