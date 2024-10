Offrono 20000 sterline a influencer per realizzare contenuti audaci in bagno al concerto degli Oasis

É arrivata a guadagnare la ragguardevole cifra di un milione di sterline girando contenuti per adulti nei bagni chimici dei festival e dei concerti di tutto il mondo. La 24enne influencer Pomona Wragge-Morley si definisce su OnlyFans una Festival Girl e fan degli Oasis e grazie alle generosità dei suoi fan sta girando il mondo. Ha girato video audaci anche al Coachella e Glastonbury.

La content creator di Bournemouth (Inghilterra) ha raccontato che appena sono state annunciate le date dei concerti degli Oasis a Heaton Park e Wembley i suoi ammiratori si sono scatenati e le hanno offerto 20.000 sterline per realizzare un filmato malizioso in bagno durante l’esibizione del gruppo rock britannico. “Posso girare un video e usarlo per più di un fan: sarà fantastico. Non vedo l’ora di farli con la colonna sonora degli Oasis”. I fan le avrebbero suggerito anche la playlist preferito per il contenuto da realizzare.

“I miei fan mi danno un sacco di soldi per viaggiare per il mondo, vedere gratuitamente i concerti delle band che amo e girare queste cose. Raramente faccio video con altre persone. I miei genitori sanno tutto e sono d’accordo perché sanno quanti soldi guadagno viaggiando e ascoltando la musica che amo” – ha aggiunto la 24enne che ha precisato di essere single. Pomona Wragge-Morley è seguita dalla Rebel Agency che ha riferito che è una delle clienti con i guadagni più alti. “Pom è un genio. Vive la sua vita come vuole, guadagnando un sacco di soldi. È fantastico averla aiutata” – ha detto il suo Ceo il 29enne Jordan Smith.