Chi è Michela Motoc, la Miss che ha stregato Zenga a Ciao Darwin 9

Michela Motoc dal trionfo a Miss Romania al gossip con Walter Zenga

Servizi fotografici, concorsi di bellezza, eventi e una nutrita costellazione di aziende che la contattano per promuovere i propri prodotti accanto alla sua bellissima immagine : stiamo parlando di Michela Motoc eletta Miss Romania nel 2016 (infatti è di origini rumene ma ormai italiana d’adozione visto che vive da tanto tempo sul Lago di Garda) e classificatasi nello stesso anno al terzo posto nel concorso Miss Europe Continental.

Al centro del gossip per la sua relazione con Walter Zenga (l’ex portierone della nazionale italiana di calcio del c.t. Azeglio Vicini) fra i più apprezzati commentatori di Sky Sport con l’Indonesia all’orizzonte (allenerà il Persita Tangerang). É di questi giorni invece la notizia che la fashion blogger Michela Motoc ha preso parte al noto programma televisivo Ciao Darwin 9, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che dopo ben quattro anni di assenza sta per tornare (in onda nell’autunno 2023 ) su Canale 5 la rete ammiraglia di Mediaset .

Michela Motoc

La fashion blogger tra le protagoniste di Ciao Darwin 9

“Penso che ognuno di noi abbia un desiderio nascosto nel cuore e io il mio lo voglio condividere con i miei followers : entrare nel mondo della televisione » – ha dichiarato l’avvenente modella. In considerazione di ciò negli ultimi mesi la modella influencer Michela Motoc è stata avvistata in importanti casting (Rai, Mediaset, ma non solo). Ai posteri l’ardua sentenza .