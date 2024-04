Buon onomastico Walter 8 aprile, immagini e gif da condividere sui social

Si festeggia oggi, 8 aprile, San Walter di Pontoise, monaco benedettino francese e primo abate di Saint Martin di Pontoise. Tra sacrifici, impegni e dedizioni partì dalla piccola cittadina di Fresnoy-Andainville per completare gli studi universitari a Parigi dopo aver fatto tappa ad Amiens. Si assicurò la cattedra di filosofia retorica ma poco dopo la sua profonda fede cristiana gli fece comprendere che il suo percorso di vita era un altro.

San Walter di Pontoise, dalla cattedra di filosofia retorica alla vocazione

Da qui la decisione di diventare monaco benedettino nel 1060. Quattro anni prima aveva assistito alla consacrazione di Filippo I di Francia mentre nel 1066 si trasferì a Pontoise, una comunità molto devota a San Martino di Tours. Fu lo stesso re a consegnargli la croce abbaziale con il monastero, inizialmente dedicato a San Germano Vescovo di Parigi, che fu intitolato a San Martino.

Fu un periodo particolare con San Walter che si allontanò due volte dalla comunità di Pontoise. In entrambe le circostanze fu ritrovato e ricondotto al Monastero. La posizione del monaco benedettino contro il clero sposato provocò una durissima reazione quando presentò nel sinodo di Parigi il decreto di Gregorio VII. Fu prima malmenato e poi imprigionato.

Malmenato e arrestato dopo aver presentato il decreto contro il clero sposato

In aperto contrasto con i monaci di Pontoise tentò una nuova fuga prima poi chiese a Gregorio VII di essere liberato dall’obbligo abbaziale. Richiesta che fu rifiutata. Dopo un breve soggiorno Berteaucourt-les-Dames tornò al monastero dove trascorse gli ultimi anni di vita fino alla morte nel giorno di venerdì santo dell’8 aprile. Fu canonizzato dall’arcivescovo di Rouen Ugo di Boves nel 1153, e beatificato da papa Alessandro III nel 1170.

Significato del nome. Nome di origini germaniche composto dalle radici walt (dominatore) e hari (esercito); assume il significato di comandante dell’esercito.

