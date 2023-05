Ciao Darwin, Giulia Salemi dà forfait e si scatena la polemica: Sonia Bruganelli delusa, c’è Soleil

Doveva essere la capitana della squadra delle influencer in una delle nuove puntate di Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Giulia Salemi avrebbe dovuto guidare le influencer contro le lavoratrici di Cristina Quaranta

Come riferito da The Pipol Tv Giulia Salemi ha dato forfait in extremis creando problemi a Sonia Bruganelli con la quale ha diviso il salotto del GF Vip nell’ultima edizione. L’italo persiana avrebbe dovuto sfidare con la sua squadra la fazione dei lavoratori, guidata da Cristina Quaranta. L’assenza ha scatenato un vespaio di polemiche con la produzione che si è trovata a poche ore dalla registrazione senza una delle protagoniste della puntata.

Nonostante ciò gli autori sono riusciti a trovare una soluzione con Soleil Sorge, che inizialmente aveva declinato l’invito per impegni pregressi, che ha accettato di partecipare allo show di Canale 5, in onda dal prossimo autunno. Per via delle avverse condizioni meteo sono saltati alcuni impegni dell’italo americana che ha così potuto dire sì a Ciao Darwin.

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha rinunciato in extremis alla puntata, sostituita da Soleil Sorge

Sembra che Giulia Salemi, dopo aver rassicurato Sonia Bruganelli, abbia rinunciato alla trasmissione perché secondo The Pipol Tv non voleva attaccare la compagine avversaria salvo poi partecipare il giorno delle riprese al party di compleanno di Alfonso Signorini.

Versione che al momento non è stata né confermata né smentite da Giulia Salemi mentre sul web si è acceso lo scontro tra le fandom di Soleil Sorge e l’influencer.