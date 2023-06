Noemi Campbell madre per la seconda volta a 53 anni: ‘Un dono di Dio’

“Un vero dono di Dio benedetto! Benvenuto Babyboy“. La top model britannica Noemi Campbell ha annunciato giovedì 29 giugno su Instagram di aver dato alla luce il secondo figlio.

A 53 anni Campbell ha aggiunto: “Non è mai troppo tardi per diventare madre”. Non ha fornito ulteriori dettagli. . La modella ha pubblicato anche uno scatto in cui tiene il bambino tra le braccia mentre la figlia di 2 anni si avvicina e gli tiene la mano. Nel 2021 era diventata madre per la prima volta.

Aveva presentato sua figlia al mondo su Instagram e poi sulla copertina di British Vogue Da allora ha condiviso poche foto sui social che la ritraggono con la figlia. Naomi Campbell, che aveva 50 anni quando ha dato il benvenuto a sua figlia , l’anno scorso ha incoraggiato i suoi amici più grandi a non “esitare” ad avere figli. “Ho sempre saputo che un giorno sarei diventata madre , ma è la gioia più grande che potessi mai immaginare. Sono fortunata ad averla e lo so”.