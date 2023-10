Oriana Marzoli, accuse al vetriolo al GH Vip: ‘Mi hanno dato una pillola’, il giallo delle versioni

L’addio al vetriolo di Oriana Marzoli al Grande Hermano Vip rischia di finire in un’aula di tribunale visto il pesante scambio di accuse seguito alla fine dell’avventura dell’influencer nel reality. Nelle scorse ore il conduttore e la fidanzata di Daniele Dal Moro hanno raccontato versioni contrastanti.

Il conduttore Ion Aramendi: ‘Nessuna l’ha buttata fuori, ha detto parole orribili alla squadra’

“Voleva che il suo ragazzo entrasse e non c’è mai stato un accordo affinché ciò accadesse ” – ha detto Ion Aramendi che si è soffermato poi su cosa è accaduto in confessionale. “Lei sapeva benissimo quello che faceva, nessuno butta fuori Oriana. È lei che decide di andarsene. Non entreremo sui modi cattivi e orribili con cui si è rivolta alla nostra squadra”.

Il conduttore ha spiegato che nel confessionale ci sono due porte: una per rientrare in casa mentre l’altra va direttamente sulla strada. “La porta della produzione a cui fa riferimento Oriana è rivolta verso la strada, è l’uscita. Sapeva benissimo quello che faceva, nessuno l’ha buttata fuori. Le immagini non ingannano“. Dall’altra parte la venezuelana ha ripetuto più volte di non aver abbandonato il Grande Hermano Vip ed ha riferito di essere anche pronta ad adire le vie legali.

Oriana Marzoli: ‘Mi hanno dato una pillola perché dicevano che ero troppo nervosa, sono rientrata ed ho accusato le vertigini’

Oriana Marzoli ha spiegato che dopo lo sfogo confessionale è uscita dalla porta della produzione per parlare con gli autori. “Mi hanno dato una pillola che mi mettono sotto la lingua perché secondo loro ero nervosa e dopo la conversazione rimetto il mio amato microfono e torna ad entrare in casa per provare il ballo”. L’influencer ha aggiunto che dopo aver preso il farmaco ha avvertito un malore.

“Ci sono le immagini, c’è l’ora che lo mostra, e l’audio mentre provo e dico a Gustavo e Marta che la pillola che hanno dato mi fa venire le vertigini”.