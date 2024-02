Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la lite per il reality e la nuova rottura con diffida del legale

Un estenuante tira e molla che rischia di passare dalle Stories su Instagram e dai post su X alle carte bollate. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono nuovamente lasciati. Le tensioni tra gli oriele non sono una novità ma questa volta c’è anche una diffida secondo quanto riferito da Gossip Tv e Alessandro Rosica.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro litigano per il rifiuto del veronese a partecipare ad un reality in Cile

A farla partire è stata la venezuelana dopo l’ennesima lite con il fidanzato. Pomo della discordia il no ad una partecipazione di coppia ad un reality show in Cile. Oriana Marzoli aveva chiesto al veneto di condividere con lei quest’esperienza ma al momento del dunque si è tirato indietro per questioni legate al cachet. “Rispetto: parola sconosciuta per lui. Se in Cile sei sconosciuto ovvio che i cachet non sono altissimi, ma è un’opportunità“ – ha spiegato in una diretta social.

Poi Oriana ha ricevuto una segnalazione da alcuni fan che le hanno riferito che Daniele era in montagna con una ragazza. Ipotesi che non ha trovato conferma. In ogni caso la sudamericana ha detto che non vuole più leggere niente di lui. “Basta che non parli più di me, sia felice con un’altra persona, e non pensi proprio mai più di sentire la mia voce o vedermi in vita sua. Non si gioca con le debolezze delle persone e questo l’ho imparato. E sono molto fiera di me, anche se adesso sono distrutta, e chi ha parlato con me lo sa. Non me lo meritavo”.

Le versioni degli ex gieffini e la diffida della venezuelana

Daniele Dal Moro ha smentito la tesi di Oriana asserendo che l’avrebbe chiamato per fare il reality e che non la sentiva da un mese. “Più volte si è dichiarata single, non ha mai cercato di riavvicinarsi. Oriana sta meglio di voi e di me. Come facevi a fare strada nel reality” – ha spiegato. “Voglio una ragazza che mi ami, sono stanco di essere preso per i fondelli”. In seguito l’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato in una diretta social la diffida di Oriana. In buona sostanza Dal Moro non potrà parlare di lei.