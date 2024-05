Dargen D’Amico punzecchia la Rai: ‘Fa il doppio lavoro, l’anno prossimo Concertone sul Nove’

É stato tra gli ultimi ad esibirsi al Concertone del 1° maggio al Circo Massimo. Dargen D’Amico ha lasciato il segno punzecchiando la Rai al termine della performance durante la quale ha eseguito anche il brano sanremese Onda Alta.

Dargen D’Amico piazza una stoccata in chiusura di esibizione: ‘La Rai s’impegna per sé e per la concorrenza’

L’artista ha ironizzato sulle partenze illustri da viale Mazzini in direzione Discovery – Nove che ha strappato Amadeus alla tv di Stato. “La Rai è un lavoratore speciale di quelli che fanno il doppio lavoro, che s’impegna per sé e per la concorrenza. Il primo maggio sta andando benissimo come ascolti e l’anno prossimo il concertone sarà sul Nove. Scherzo…..ma è lo spunto per dedicare il brano al doppio ruolo delle mamme e dei papà”. Questa l’ironia di Dargen D’Amico sul palco del concertone del Primo Maggio a Roma.

Probabilmente Dargen D’Amico si è tolto anche un sassolino dalla scarpa dopo che era un suo discorso sui migranti era stato interrotto da Mara Venier durante lo speciale Domenica In dedicato a Sanremo. La conduttrice riferì che il tema era complessa e che il tempo era ristretto. L’argomento sarebbe stato affrontato in occasione di una nuova ospitata che finora non c’è stata.