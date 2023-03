GF Vip, Oriana origlia Daniele in confessionale: ‘Ha detto che deve stare per forza con me’ (VIDEO)

Dai microfoni spenti ai confessionali origliati. In quest’edizione del GF Vip gli inquilini della casa più spiata dagli italiani non si fanno mancare nulla. Il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non decolla per lo scetticismo dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, non decolla la love story al GF Vip

Nei giorni scorsi al 32enne ha dato fastidio che la venezuelana chiedesse consiglia all’ex, Martina Nasoni, su come dovesse comportarsi. L’ennesimo scontro ha provocato un nuova frattura anche se in puntata il veronese ha fatto intuire che avrebbe perdonato la compagna di avventura. Nonostante ciò le distanze non sembrano accorciarsi e per capire le reali intenzioni di Daniele la sudamericana ha cercato di carpire indicazioni utili avvicinandosi alla porta del confessionale mentre il 32enne dialogava con il … Grande Fratello.

Quello che ha origliato ha provato la reazione stizzita dall’influencer che si è sfogata con Edoardo Donnamaria e Luca Onestini asserendo che Daniele Dal Moro stava parlando con un autore e che il confessionale non sarebbe stato registrato. “Ha detto che non vuole stare con me ma che se mi lascia passa per un figlio di… ” – ha riferito aggiungendo che il veneto avrebbe sostenuto che lei sarebbe scoppiata a piangere se avesse deciso di chiudere definitivamente. “Così questo Grande Fratello non lo vinco io e non ho nessuno stimolo a continuare”.

Oriana origlia Daniele al confessionale: ‘Ha detto che se mi lascia io mi metto piangere e lui non vince’

Im buona sostanza Oriana Marzoli ha fatto intendere che il 32enne starebbe con lei solo per arrivare fino in fondo al reality e vincerlo. “Non voglio vederlo più nella mia vita, ha detto che non ha nessuno stimolo perché questo programma non lo vince uno come lui ma una persona come Oriana e che deve stare per forza con me se no mi metto a piangere”. Lasciato il confessionale Daniele Dal Moro è stato immediatamente fermato dalla venezuelana. Il veronese ha negato tutto asserendo che aveva capito male e le ha chiesto come mai stesse origliando.

Dall’altra parte la sudamericana ha ribattuto che non doveva provare a farla passare per falsa perché aveva sentito bene quello che aveva detto all’autore del GF Vip. Sulla questione è intervenuto anche Edoardo Donnamaria che si è tolto un sassolino dalla scarpa. “Poi sostengono che non fanno strategie”.