Palinsesti La7, Mentana resta fino al 2026: ‘Lavoro in piena libertà’, novità Flavio Insinna

Il rinnovo del contratto fino al 2026 per Enrico Mentana e la novità Flavio Insinna le novità dei palinsesti La7 presentati giovedì 4 luglio.

Enrico Mentana resta fino al 2026 alla guida del tg La7: ‘In questa fase convulsa penso sia giusto continuare’

“Enrico Mentana resta con noi fino al 2026. E’ stato un vero pilastro per noi dal 2010, da quando arrivato con il suo giornale di grande qualità e con le sue maratone ha inventato un genere apprezzatissimo anche quella delle europee ha ottenuto risultati notevolissimi” – ha spiegato Umberto Cairo, presidente di Cairo Communication nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di La7. “Con lui ho rapporto personale amicale e sono molto contento”.

Subito dopo è arrivato anche il commento del giornalista. “Dopo un confronto come sempre franco con l’editore Urbano Cairo ho accettato l’offerta di restare alla guida del tg La7 fino a tutto il 2026. In questa fase convulsa e difficile sulla scena italiana e internazionale penso sia giusto continuare il lavoro svolto in piena libertà da ormai 14 anni” – ha riferito Mentana in un post condiviso su Facebook.

“Sarà ancor di più quella di un giornalismo libero, intransigente sui grandi principi, ma senza steccati, e contro tutte le censure, faziosità, prevaricazioni, allarmismi strumentali e partiti presi che intossicano il nostro sistema politico e mediatico. Grazie a chi scegliendo il nostro tg ci ha resi forti e anche per questo più liberi. Magari potremo sbagliare, ma mai tradiremo l’impegno di non nascondere o alterare le notizie che meritano di essere date”

Flavio Insinna condurrà un game show dal prossimo 7 ottobre

Dalla prossima stagione Flavio Insinna condurrà su La7 un game show prima del tg, a partire dal prossimo 7 ottobre. “È una novità assoluta, un progetto sul quale abbiamo ragionato per anni – ha spiegato l’editore -. Abbiamo ottenuto un accordo con questo personaggio straordinario della tv italiana per fare un game show prima del tg” – ha detto Cairo.

“Flavio Insinna inizierà dal 7 ottobre, sarà su La7 ogni giorno dal lunedì al sabato per un game show che termina poco prima del tg. Lui è un grande personaggio che ha fatto esperienza ed è un acquisto importante su cui contiamo molto” – – ha aggiunto.

“Con Serena Bortone non mai avuti contatti, non la conosco, non ci ho mai pensato” – ha precisato Urbano Cairo che si è soffermato anche sulle critiche del Governo Meloni. “Tutti coloro che hanno governato dal 2013 a oggi si sono lamentati. Da allora a oggi i governi sono cambiati. Allora dico siccome si lamentano tutti e siccome sono cambiati significa che noi non abbiamo nessun tipo di pregiudizi”. Il presidente di Cairo Communication si è espresso anche su Massimo Giletti. “Contento dell’opportunità avuta in Rai”. Per lo sport La7 conferma la messa in onda del campionato arabo.

Cairo: ‘Mai avuto contatti con Serena Bortone’, nuovo programma per Alessandro Barbero

Come riferito da Tv Blog da settembre torneranno i programmi di punta dell’emittente. Otto e Mezzo torna dal 9 settembre. La settimana televisiva dei prime time è confermata: lunedì (dal 16 settembre) torna La Torre di Babele di Corrado Augias; martedì (dal 17 settembre) DiMartedì di Giovanni Floris; mercoledì (dal 9 ottobre) Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo; giovedì (dal 12 settembre) Piazzapulita di Corrado Formigli; venerdì (dal 13 settembre) Propaganda Live di Diego Bianchi (Zoro); sabato e domenica (dal 14 settembre) In Altre Parole di Massimo Gramellini con Roberto Vecchioni. 100 Minuti tornerà con una seconda stagione.

Lo storico Alessandro Barbero tornerà su La7 nella prossima stagione tv con il nuovo format “Barbero risponde”, in seconda serata con 26 puntate da mezz’ora. Lo ha annunciato Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication, presentando i palinsesti di La7.