Pechino Express 2025, viaggio ‘Fino al tetto del mondo’: le nove coppie in gara

La nuova carovana di Pechino Express è pronta a partire: stanno per iniziare le riprese della nuova avventura dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, attesa nel 2025 su Sky e in streaming su Now.

Pechino Express definito il cast della nuova edizione: si viaggia dalle Filippine al Nepal

La rotta è stata definita, quest’anno Pechino Express punta “Fino al tetto del mondo” con 9 coppie ai nastri di partenza: dall’oceano cristallino fino alle vette più elevate, passando per verdi e misteriosi altipiani e giungle, i viaggiatori affronteranno una delle rotte più sorprendenti di sempre, partendo dalle Filippine per poi attraversare il nord della Thailandia e terminare la loro avventura in Nepal. Sarà letteralmente una corsa che partirà dall’Oceano Pacifico fino ad arrivare nel Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine. Le riprese inizieranno a novembre. A guidare il gruppo e a dirigere la gara con i suoi snodi e i suoi colpi di scena tornerà Costantino della Gherardesca, che ritroverà al suo fianco l’inviato speciale Fru.

Le coppie in gara sono:

Virna Toppi e Nicola Del Freo (ballerini alla Scala di Milano)

(ballerini alla Scala di Milano) Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba (comico in gara con la moglie)

(comico in gara con la moglie) Jey e Checco Lillo (il mago famoso sul web e il fratello)

(il mago famoso sul web e il fratello) Ivana Mrázová e Giaele De Donà (modella e influencer)

(modella e influencer) Jury Chechi e Antonio Rossi (ex ginnasta ed ex canoista)

(ex ginnasta ed ex canoista) Giulio Berruti e Nicolò Maltese (attore e informatore scientifico)

(attore e informatore scientifico) Nathalie Guetta e Vito Bucci (attirce in gara con il fratello dj)

(attirce in gara con il fratello dj) Dolcenera e Gigi Campanile (cantante e avvocato)

(cantante e avvocato) Samanta e Debora Togni (ballerina in gara con la sorella)

Da Jury Chechi e Antonio Rossi al fidanzato di Maria Elena Boschi

Un cast eterogeneo nel quale spiccano gli olimpionici Jury Chechi e Antonio Rossi. Tra i protagonisti anche l’attore Giulio Berruti, fidanzato della parlamentare di Italia Viva Maria Elena Boschi. Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, dichiara: “Pechino Express parte per un nuovo viaggio, ricomincia l’avventura di un programma iconico che ha ormai conquistato un posto speciale nel cuore del nostro pubblico, capace di appassionarlo sempre più, stagione dopo stagione. Nuove storie e nuovi territori da esplorare, un cast che, tra volti già noti e novità tutte da scoprire, siamo certi saprà sorprenderci, farci emozionare e appassionarci”.