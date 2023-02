GF Vip, Oriana vuole denunciare Martina: ‘Mi ha chiamato pu***na’, scontro con Matteo (VIDEO)

Doveva essere una serata all’insegna del divertimento per i vipponi ma al party di Carnevale più che scherzi esilaranti sono andate in scena discussioni al vetriolo e pesanti scambi di accuse nella casa del GF Vip. In entrambi i casi Oriana Marzoli si è trovata al centro del vortice.

Oriana Marzoli discute con Matteo Diamante, Luca Onestini lo accusa di razzismo

L’influencer ha inizialmente avuto uno scambio di battute con Matteo Diamante che ha ribattuto con una discorso sull’educazione facendo riferimento al suoi Paese di origine, il Venezuela, prima di invitarla a tornare in Spagna. Immediato l’intervento di Luca Onestini che ha sottolineato che l’Italia è per tutti.

“Non fare il razzista” – ha sottolineato il bolognese con l’ex naufrago che ha rispedito al mittente le accuse mentre Oriana ha sottolineato di essere fiera di essere venezuelana. “Viva il Venezuela, via la Spagna come viva l’Italia”. La tensione è salita ulteriormente alle stelle dopo uno scambio di battute tra la trentenne e Martina Nasoni.

Ecco il video del razzista Matteo diffondete non vieni in Italia ad insegnare l'educazione a me tornatene in Spagna o in Venezuela ma siamo fuori #gfvip #oriele



pic.twitter.com/cZYrmKblfU — Ale Prezzemolina (criminale in libertà) 🌿🎤 (@Ale37364793) February 19, 2023

Scontro al vetriolo tra Oriana e Martina: ‘Non ti ho mai chiamato puta, non sapresti neanche farlo’

Quest’ultima l’ha accusata di parlare alle spalle. “Nessuno ti ha chiamato cogl…a” – ha ribattuto la sudamericana con la vincitrice dell’ultimo GF Nip che l’ha accusata di averla chiamata put..na alle spalle. “L’ho sentito tante vole” – ha sottolineato la ternana con la Oriana Marzoli che ha risposto che non potrebbe neanche farlo. “Tu invece lo fai anche troppo” – ha replicato Martina Nasoni. La venezuelana ha perso le staffe: “Ora spero che mi chiedi scusa in diretta. Ridicola, mi devi chiedere scusa in diretta. Mi ha chiamato puta… ma come ti permetti”. La discussione è proseguita per tutta la notte.

Nasoni replica: ‘Tu lo fai troppe volte’, la venezuelana: ‘Mi deve chiedere scusa, voglio denunciarla’

L’influencer si è sfogata con i compagni di avventura. “Ho fatto giurisprudenza prima di andare a Uomini e Donne e da lì ho sempre fatto la televisione. Non ho mai fatto la put..a, mi deve chiedere scusa in diretta. Voglio le scuse ma anche denunciarla” – ha riferito mentre conversava con Milena Miconi prima di scoppiare in lacrime pensando che la madre, che è in Spagna, possa aver assistito alla discussione con Martina Nasoni. “Ho pianto perché ho pensato a mamma che deve sentire queste cose. Rispetto chi fa quel mestiere ma io non ho mai avuto bisogno“.