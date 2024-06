Pippo Inzaghi è convolato a nozze con Angela: mega festa con i Gipsy Kings a Formentera

Alla fine anche lo scapolo d’oro del calcio italiano è capitolato. Super Pippo Inzaghi è convolato a nozze a 50 anni con la 34enne Angela Rubusti a Formentera. Duecento invitati con tanti volti noti del calcio che hanno partecipato al mega party in uno scenario da sogno.

Pippo Inzaghi ha detto sì ad Angela Robusti dopo 7 anni di fidanzamento

Agli ospiti è stato dato il benvenuto con uno speciale welcome box. “Benvenuti nella nostra isola del cuore! Lasciatevi trasportare dall’anima di Formentera e lasciate qui dentro tutto lo stress e i pensieri di casa!”. Nel giorno più bello della sua vita non poteva mancare il fratello Simone, reduce dal trionfo in campionato con l’Inter, e gli amici Bobo Vieri e Massimo Ambrosini.

Poi tanti compagni di avventura sul rettangolo di gioco e nelle sue esperienze da allenatore. Da Pasquale Foggia a Roberto Baronio passando per Paratici, Lillo Foti, ex presidente della Reggina, e, tra gli altri, l’avvocato Ciccone conosciuto durante la sua sfortunata esperienza a Salerno.

Inzaghi con l’avvocato Ciccone

Con il fratello Simone gli amici Bobo Vieri e Massimo Ambrosini

La cerimonia è stata celebrata nella Eglesia de Sant Francec nella piazza “dell’isola del cuore” come definita dalla coppia che ha pronunciato il fatidico sì dopo 7 anni di fidanzamento. Si erano conosciuti a Venezia durante una festa con la wedding planner che ha raccontato non conosceva Inzaghi in quanto non era appassionata di calcio e che non gli ha dato il numero di telefono. “Era troppo grande per i miei gusti” (15 anni di differenza).

SuperPippo non si è arreso l’ha cercata su Instagram ed è riuscito a far breccia nel suo cuore. Come documentato dai video pubblicati dopo la cerimonia gli invitati che si sono scatenati durante il mega party sulle note dei grandi successi dei Gipsy Kings che Inzaghi ha fortemente voluto per le nozze.

SuperPippo scatenato sulle note dei successi dei Gipsy Kings

“Si scatena Pippo, sembra una danzatrice di Flamenco Angela” – ha scritto Carlo Pellegatti su Instagram precisando che Simone Inzaghi è entrato in pista quando il gruppo ha cantato Nel blu dipinto di blu. Pippo Inzaghi e Angela Robusti suggelleranno il legame anche in Italia con una cerimonia il 24 giugno a Salerno dove entrambi hanno la residenza.