Sanremo 2023, Eros Ramazzotti non ricorda una strofa: Ultimo lo soccorre e sorride (VIDEO)

Era il duetto più atteso della serata delle cover di Sanremo 2023 e la loro performance ha mantenuto le attese anche se c’è stato un piccolo ed inatteso imprevisto.

Eros Ramazzotti canta in coppia ma dimentica le parole di Un’emozione per sempre

Eros Ramazzotti è torna all’Ariston per duettare con l’amico Ultimo. “Hanno in comune l’essere nati ai borghi di periferia” – ha riferito Gianni Morandi al momento di presentarli per la quinta esibizione della serata. Diretti dal maestro Celso Valli gli artisti romani si sono esibiti sul medley dei successi di Eros Ramazzotti. L’apertura è toccata a Ultimo al pianoforte con Adesso tu, canzone vincitrice di Sanremo 1986.

Dopo alcune strofe è entrato in scena il cantante che l’ha portata al successo. Poi è partita la musica di Un’emozione per sempre “Vorrei.. sai che non me la ricordo” – ha riferito Ramazzotti senza fermare la musica e trovando immediatamente supporto in Ultimo che gli ha indagato il gobbo.

Eros Ramazzotti a Sanremo 2023: ‘É sempre un’emozione’

Gli artisti si sono guardati e si sono scambiati un divertito sorriso per l’imprevisto prima di immergersi nell’ultimo pezzo del medley Più bella cosa. “É sempre un’emozione” – ha riferito Eros Ramazzotti che prima di lasciare il palco di Sanremo 2023 ha incoraggiato l’amico. “Ultimo è il numero uno”.