GF Vip, furia Daniele Dal Moro dopo la lite con Martina Nasoni: ‘Ridicola, non è mai stata la mia ragazza’

“Con Martina è finita per colpa mia. Ci siamo conosciuti in un momento particolare per me”. Così Daniele Dal Moro pochi giorni fa nell’accogliere Martina Nasoni, ospite del GF Vip. La presenza della ragazza con il cuore di latta sembrava aver fatto ritrovare il sorriso al veronese dopo giorni di tensione con Oriana Marzoli.

Martina Nasoni fa arrabbiare Daniele Dal Moro: ‘Non vorrei che il nostro rapporto fosse strumentalizzato’

Nelle ultime 24 ore gli equilibri sono mutati dopo un confronto in sauna tra la vincitrice dell’ultima edizione del GF Nip e il trentaduenne. “Prenderò le distanza da te, mi sembra corretto nei confronti di Oriana” – ha spiegato la ternana dopo aver visto il nuovo avvicinamento dell’ex alla venezuelana. Senza fare giri di parole la 24enne ha spiegato che ha il timore che il loro rapporto possa essere strumentalizzato per vendetta o per provocare una reazione del sudamericana. Parole che hanno fatto perdere le staffe a Daniele. “Pensi che io strumentalizzi questa cosa, Martina vai a ca*are e tornatene a casa. Sei una ragazzina, tornatene a casa“.

Subito dopo il veronese ha rincarato la dose e l’ha accusata di essere lei a voler strumentalizzare la situazione in quanto era a conoscenza della situazione. “Non ho chiesto io di farti venire qua. Fai poco la furba con me che m’inca*zo, cavolate nei fatte già abbastanza come quando sono andato sul trono. Per essere carino con te ho litigato con lei, sei venuta qui per fare show. Tornatene a casa”. Dall’altra parta Martina Nasoni ha spiegato che pensava che tra di loro ci fosse un bene sincero. “Sei ridicola, non vedo l’ora che torni a casa” – ha ribattuto Daniele.

Esplode la rabbia del veronese: ‘Tornatene a casa ragazzina, cavolate nei fatti anche durante il trono’

Le frecciatine sono proseguite nell’arco della giornata con Dal Moro che, durante una conversazione con Oriana Marzoli, ha negato di essere stato fidanzato con Martina Nasoni. “Non è mai stata la mia ragazza, ci siamo visti 15 volte. Non ci sono robe in mezzo che si sanno. Quando le dicevo che le voglio bene non è che lo dicevo perché me lo suggeriva qualcuno ma perché lo penso davvero”.

Per la venezuelana la ternana prova ancora qualcosa per lui. “L’ha fatto capire in radio” – ha precisato aggiungendo che d’ora in poi non lo farà più parlare con lei. con Daniele che l’ha incoraggiata a farlo. “Non voglio avere più rapporti con lei“.