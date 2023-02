C’è posta per te ‘sfida’ la finale di Sanremo 2023, spunta un problema per Maria De Filippi

Mediaset ha deciso di non modificare i palinsesti nella settimana di Sanremo 2023 e dopo la messa in onda del GF Vip, giovedì 9 febbraio, proverà a tenere botta con C’è posta per te, programma che rappresenta il fiore all’occhiello di Canale 5 che andrà in onda in prime time sabato 11 febbraio.

C’è posta per te non si ferma per la finale di Sanremo 2023

Quando è stata stuzzicata sull’argomento Maria De Filippi ha spiegato che non si può parlare di sfida con il Festival di Sanremo. “Rispetto la scelta dell’editore, siamo una tv commerciale”. Di conseguenza niente stop come capitato in passato (nel 2017 la moglie di Costanzo affiancò Carlo Conti) ma una nuova e inedita puntata di C’è posta per te.

Niente revival o il ‘meglio di’ ma nuove storie nella speranza che la maggior parte degli aficionados della trasmissione scelgano di restare ‘fedeli’ a Maria De Filippi.

Renato Zero sorpresa di puntata ma non vuole andare in onda: l’indiscrezione di Davide Maggio

In extremis, però, gli autori potrebbero essere costretti a rivedere qualcosa. Come riferito da sito Davide Maggio l’ospite della puntata di sabato 11 febbraio, Renato Zero, avrebbe chiesto di non andare in onda in concomitanza con la finalissima di Sanremo 2023.

La palla passa alla produzione e, soprattutto, a Maria De Filippi che ha un grande rapporto di amicizia con l’artista. Non è da escludere che la puntata di C’è posta per te vada in onda con le storie e senza la sorpresa che caratterizza l’inizio e la fine del programma (tra l’altro nell’occasione era previsto un solo ospite).