Geolier trionfa nella serata delle cover a Sanremo 2024, fischi e buu all’Ariston

Fischi all’Ariston per il verdetto finale della serata delle cover che si chiude con il trionfo Geolier con Luchè, Guè e Gigi D’Alessio Sanremo 2024. Poi in top five Angelina Mango, Annalisa con La Rappresentante di Lista e Coro Artemia, Ghali con Ratchopper, Alfa con Roberto Vecchioni. La classifica è stata stilata in base al voto del pubblico a casa, delle radio e della sala stampa.

Il pubblico non approva e fischia il primo posto di Geolier #Sanremo2024 pic.twitter.com/4mDvcd4fXA — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 10, 2024

Geolier vince con Guè, Luché e Gigi D’Alessio con il medley Strade: insorge l’Ariston

Il pubblico del teatro Ariston ha accolto con i fischi il verdetto della serata cover, che ha visto Geolier vincere con Guè, Luché, Gigi d’Alessio nel medley ‘Strade‘. All’annuncio del vincitore da parte di Amadeus, la platea ha espresso fischiando il suo dissenso, rilevato dal conduttore.

“Il pubblico in sala non è d’accordo con quello delle giurie votanti, a volte capita che non coincidano” – ha detto Amadeus metre imperversavano i “buu”. In molti si aspettavano la vittoria di Angelina Mango dopo l’emozionante interpretazione di La Rondine.