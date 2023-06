Stefano De Martino al Maradona con Belen e… Emma: la cantante replica sul mancato saluto (VIDEO)

Ha reso omaggio a Pino Daniele e alla trionfale cavalcata del Napoli eseguendo ‘Napule E’‘ al San Paolo Maradona in occasione della festa finale per il terzo scudetto degli azzurri nel giorno della consegna del trofeo.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez con la sorella del conduttore televisivo

Emma Marrone omaggia Pino Daniele al Maradona alla festa per il terzo scudetto del Napoli

Un’esibizione che è stata introdotta, tra gli applausi, dall’ex, Stefano De Martino che ha poi posto l’accento sulla performance della cantante. “Grazie, grazie, forza Napoli sempre” – ha esclamato l’artista mentre il conduttore ha provato ad attirare la sua attenzione urlando il suo nome ma lei si è allontanata scatenando congetture e polemiche social con diversi utenti che hanno ipotizzato che Emma Marrone abbia voluto evitare di proposito l’incrocio con Stefano De Martino. “Dovete sapere che ad Emma la cittadinanza onoraria di Napoli gliel’ha data direttamente Pino Daniele. Che starà sicuramente festeggiando con noi” – ha detto l’ex ballerino.

A porre fine alla querelle ci ha pensato la cantante su Stories. “Ieri è stato meraviglioso, un’esperienza incredibile. Mi dispiace soltanto che sto leggendo degli articoli che fanno abbastanza ridere. In realtà non c’è nessun gelo. Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata in mezzo a cinquantamila persone straordinarie. Sono tanto orgogliosa di lui, solo che non l’ho sentito neanche parlare dietro di me” – ha precisato Emma Marrone.

La cantante fa chiarezza su Stefano De Martino: ‘Nessun gelo, gli voglio bene’, la standing ovation per Belen

“Vi volevo tranquillizzare che non c’è nessun gelo, non sono scappo mai e di sicuro non lo faccio da una persona alla quale voglio un mondo di bene. Quindi state sereni che è tutto a posto” – ha chiosato l’artista. Da rimarcare che al San Paolo Maradona era presente anche Belen Rodriguez come documentato dall’argentina in breve video condiviso su Instagram Stories. La show girl è stata accolta da una standing ovation. Ha seguito con grande partecipazione l’evento con il piccolo Santiago ed in una pausa ha anche scattato un selfie con un sorridente Stefano De Martino.