Stefano De Martino ed Emma Marrone: Maria De Filippi li fa tornare ‘insieme’ ad Amici 22

Maria De Filippi ha messo a segno il colpo che infiamma i telespettatori di Amici 22 e soprattutto i fan di una coppia che ha fatto la storia del talent show di Canale 5. Le grandi manovre per il serale, al via a marzo al termine del ciclo di puntate di C’è posta per te, sono iniziate da tempo con la conduttrice che sta definendo in queste settimane i componenti della giuria.

Emma Marrone e Stefano De Martino nel 2009

Stefano De Martino ed Emma Marrone in giuria ad Amici 22

Gli aficionados del programma rivedranno Emma Marrone e Stefano De Martino insieme. Saranno nella giuria del serale di Amici 22. Non è la prima volta che il ballerino, ora conduttore di Stasera tutto è possibile su Rai 2, e la cantante si ritrovano nel programma che li ha lanciati nel 2009.

Durante il percorso da allievi scoccò la scintilla con Emma e Stefano che diedero vita ad una love story che appassionò gli italiani. Poi arrivò Belen Rodriguez ed il resto è storia nota con De Martino e l’artista che sono tornati in buoni rapporti. L’indiscrezione è stata lanciata da Novella 2000 ed ha già infiammato il web.