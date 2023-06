Italiana uccisa in Messico, 3 arrestati per l’omicidio di Ornella Saiu

Tre persone sono state arrestate per l’omicidio di Ornella Saiu, l’italiana uccisa il 30 maggio a Playa del Carmen, in Messico, mentre serviva ai tavoli del bar dove lavorava. Il fermo è stato eseguito dalla Procura dello stato casalingo di Quintana Roo.

Tre uomini sono finiti in manette per l’omicidio di Ornella Sau a Playa del Carmen

I tre sospettati saranno messi a disposizione dell’autorità giudiziaria locale per ampliare le indagini circa l’ omicidio“, ha fatto sapere in una conferenza stampa il procuratore generale Oscar Montes de Oca precisando che Montes de Oca non ha rivelato quale sarebbe il nesso dei tre arrestati con l’omicidio né ha rivelato l’identità delle persone detenute .

Nella foto segnaletica diffusa dalla procura tuttavia appaiono i volti semicoperti di tre uomini di età apparente intorno ai trent’anni. Il procuratore generale ha inoltre escluso alcune delle ipotesi che circolavano sul movente dell’omicidio arrivato in sella ad una moto e fuggito subito dopo aver sparato, senza dire una parola, ha agitato con in testa un casco blu.

L’omicidio della 40enne di origini sarde mentre serviva ai tavoli

Ha freddato l’italiana con un colpo di pistola al volto mentre stava servendo ai tavoli della nota caffetteria ‘Sabrina 48’ della cittadina costiera dello stato del Quintana Roo. Ornella Saiu, 40 anni, vedova con un figlio appena maggiorenne, era originaria della Sardegna ma viveva a Playa del Carmen da 20 anni.