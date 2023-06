Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, dallo scatto in palestra all’indiscrezione: ‘Ha dormito da lui’

Un segnale che ha riacceso le speranze degli ‘oriele’. Alcuni giorni fa il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrava definitivamente compromesso tra segnalazioni, scambi di accuse e tweet al vetriolo.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ci stanno riprovando: gli scatti in palestra

Nel mirino era finita anche la fandom, apertamente accusata dal veronese per alcune ingerenze nel rapporto e, soprattutto per gli screenshot girati alla fidanzata relativa ai like ad un’altra ragazza o per aver girato alcuni video dell’esperienza al GF Vip che lo ritraevano con Nicole Murgia.

Ad accendere i fan la foto che li ritrae nella stessa palestra. Non solo l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha aggiunto un altro dettaglio: “Vi assicuro che loro sono insieme, lei ha dormito da lui. Ve lo assicuro al 100%”.

L’indiscrezione di Alessandro Rosica: ‘Vi assicuro che sono insieme’

Dopo la bufera dei giorni scorsi Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno deciso di riavvolgere il nastro e provare a smussare alcuni aspetti spigolosi del loro carattere per riprendere un cammino comune nella speranza di porre fine alle recenti incomprensioni.