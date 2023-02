Tali e quali show, Roy Paladini imita Michael Jackson e trionfa nonostante la stroncatura di Malgioglio

Aveva già incantato il pubblico in occasione della terza puntata con un’imitazione di Michael Jackson degna della grande star prematuramente scomparsa. Il 44enne Roy Paladini, originario di Desio, ha vinto la terza edizione di Tali e quali show.

Roy Paladini, standing ovation in finale per l’imitazione di Michael Jackson: gli elogi di Goggi e Panariello

Nella finalissima del 4 febbraio del programma in onda su Rai 1 ha superato gli imitatori di Ligabue e Vasco Rossi. Dopo aver stupito per la capacità di muoversi sul palco e imitare i gesti del grande artista americano con il brano Beat it, nell’ultimo atto ha proposto Thriller, uno dei grandi classici di Michael Jackson. Altra standing ovation per Roy Paladini che ha incassato gli elogi di Loretta Goggi che ha soltanto rimarcato che forse la sua voce è un po’ più scura. “Poi però quando ho tolto la cuffia e l’ho anche visto, cioè, come si fa?”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Giorgio Panariello. “Non solo becca la voce di Jackson ma lo fa anche ballando e io gli do il massimo dei voti possibile.” A differenza dei colleghi di giuria Cristiano Malgioglio ha giudicato da 1 la performance di Roy Palladini. “Non ho trovato nulla di Michael ma solo tanta energia nella danza. Nel ballo posso dare dieci” – ha aggiunto dopo aver raccontato un aneddoto sull’incontro con la popstar americana a Roma. “Leggerete tutto nel libro, c’era anche la grande Sophia Loren”.

La vittoria a Tali e quali show dopo la bocciatura di Malgioglio e la dedica al figlio Leon

Nonostante il giudizio negativo Roy Paladini ha vinto la terza edizione di Tali e quali show ed ha dedicato il trionfo al figlio Leon che, come mostrato in un video, a casa prova ad emulare le gesta del padre. “Non ho mai studiato canto e ballo, è stato Jackson la mia scuola” – aveva raccontato prima dell’esibizione del 23 gennaio.

In passato l’artista si era fatto notare in altre trasmissioni televisive per le imitazioni di Freddy Mercury, Adriano Celentano ed Elvis Presley. Da Un momento di gloria di Mike Bongiorno a Italia’s got talent (2011) passando per una performance a Caduta Libera (2016).