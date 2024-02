Pierpaolo Pretelli imita Lazza a Tale e quale, il cantante senza freni su X: ‘Italia di fango’

Lo speciale Tale e quale Sanremo si è chiuso con la vittoria di Alessandro Greco con l’imitazione di Toto Cutugno su Tiziana Rivale, che ha vestito i panni di Loredana Bertè.

Pierpaolo Pretelli imita Lazza a Tale e quale Sanremo, Malgioglio lo stronca: ‘L’hai distrutto’

Durante la puntata del 24 febbraio si è esibito anche Pierpaolo Pretelli che si è trasformato in Lazza eseguendo il brano Cenere, classificatosi al 2° posto a Sanremo 2023. La performance dell’ex gieffino ha diviso la giuria con Loretta Goggi e Iva Zanicchi che hanno giudicato positivamente la sua performance mentre Panariello ha sottolineato che il disco di Lazza ha “una produzione meravigliosa e il maestro lo può confermare. La cosa che ci lega e che siamo entrambi milanisti ed anche per questo mi piace”.

Cristiano Malgioglio ha stroncato la performance di Pierpaolo Pretelli in versione Lazza. “Pierpaolo ha distrutto Lazza e anche Cenere“ – ha affermato il paroliere dopo aver fatto un inciso sul brano del rapper e musicista milanese. “Io penso che se Lazza avesse vinto Sanremo, avrebbe vinto anche l’Eurovision, gli mando un grande abbraccio è stupendo.

Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa 😂

Mi ha cringiato il dopo — LAZZA (@thelazzinho) February 24, 2024

Lazza su X: ‘Un tipo fa la mia imitazione e mi sfotte alla fine, Panariello mi dà dell’emergente’

Lazza ha seguito Tale e quale Sanremo ed ha commentato su X la performance di Pierpaolo Pretelli. “La Tv italiana: un tipo a Tale e Quale Sanremo che fa la mia imitazione e mi sfotte a fine esibizione dicendo “yo, bella fratello”. Panariello che mi da dell’emergente, ti sei salvato solo per il Milan. Carlo Conti che fa la battuta Lazza/Lazzarone. Malgioglio tvb. Italia di fango. Non fraintendetemi, mi ha fatto molto ridere la cosa. Mi ha cringiato il dopo“.

Il cantante ha poi cancellato il post e ne ha pubblicato un altro in cui ha spiegato che non ha inserito il nome di Pretelli perché non lo conosceva. “Volete prendervela anche per questo? Come mai ho cancellato il tweet? Me l’hanno tolto per evitare che riempissi di secchiate di m..da tutti i paladini della giustizia di X“.