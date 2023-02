C’è posta per te, cosa è successo dopo la puntata tra Domenico e Graziana: lo scatto su Fb

Una storia d’amore interrotta per un tradimento scoperto da una foto ‘taggata’ su Facebook. Domenico, originario di Biancavilla, ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per riconquistare la fidanzata, Graziana, originaria di Riposto, in provincia di Catania. La storia è stata proposta nel corso della puntata del 4 febbraio di C’è posta per te.

Domenico a C’è posta per te per riconquistare Graziana

Entrambi separati e genitori, durante il periodo di fidanzamento hanno discusso più volte per la gelosia di Graziana nei confronti dell’ex moglie di Domenico ma anche per le sue perplessità a trasferirsi nel suo paese d’origine per vivere con le figlie che, nel frattempo, si erano trasferite dalla nonna. La donna voleva riavvicinarsi perché le era stato detto che le ragazze non si comportavano bene in sua assenza. I tentennamenti di Domenico avevano contribuito a minare il rapporto.

La coppia si era lasciata dopo due anni di relazione per incomprensioni ma lui dopo poche settimane era tornato a frequentare la catanese nel tentativo di farla tornare sui suoi passi. Domenico ha raccontato che ad un certo punto ha provato a dimenticarla e per tale motivo è uscito con una ragazza conosciuta su Facebook. Quest’ultima ha condiviso sul social una foto del loro incontro in hotel che è rimasta online per due ore. Il tempo necessario per provocare la reazione rabbiosa di Graziana che ha deciso di allontanarsi definitivamente dall’uomo.

Dalle incomprensioni al tradimento scoperto da un tag su Facebook: ‘Che aveva di speciale? Il fiocchettone’

In trasmissione la siciliana ha smentito la ricostruzione del partner affermando che Domenico conoscesse già da tempo la ragazza che aveva pubblicato lo scatto su Facebook. “L’ha taggato ed ha scritto che da quando stanno insieme il suo sorriso è migliorato. Non è una storia di una notte… É un bugiardo e mi ha fatto capire che non mi merita. Cosa aveva di speciale? Il fiocchettone“.

Domenico ha ribattuto di aver compreso di aver sbagliato e di essere pronto a trasferirsi da lei. Graziana ha continuato a manifestare scetticismo e sembrava intenzionata a chiudere la busta. La mediazione di Maria De Filippi l’ha convinta a concedere una nuova chance al partner.

Domenico ha pubblicato sul social il tatuaggio di coppia dopo il perdono di Graziana a C’è posta per te

Gli indizi di Facebook questa volta parlano di una relazione che viaggia a gonfie vele. Graziana risulta impegnata sul suo stato ma soprattutto Domenico ha condiviso lo scatto del tatuaggio di coppia realizzato poche settimane fa. “Lottare sempre per ciò che amate, l’amore vince sempre… per sempre insieme cicitta mia”.