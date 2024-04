Isola dei Famosi, l’appello di Luxuria e l’obiettivo fallito: lascia anche il discusso Pietro Fanelli (VIDEO)

All’inizio dell’avventura Vladimir Luxuria aveva lanciato un appello ai naufraghi de L’Isola dei Famosi. “Mi piacerebbe che fosse la prima edizione senza ritiri”. Obiettivo ampiamente fallito con il quarto ritiro in 15 giorni. Dopo le polemiche dei giorni scorsi Pietro Fanelli ha alzato bandiera bianca ed ha lasciato la playa.

Prima di prendere il barchino il poeta torinese si è congedato dai compagni di avventura con un ultimo discorso. “Ho sentito che il mio percorso in questo gioco è giunto al termine, vi chiedo scusa se ho detto qualcosa che vi ha ferito. Per me è un saluto perché vivo questa esperienza secondo la mia interiorità“. Fanelli era stato protagonista di numerosi scontri per via della sua decisione di affrontare l’avventura su L’Isola dei Famosi seguendo la sua indole anche a costo di andare contro lo spirito dell’Isola.

Era rimasto coinvolto nella vicenda del cibo gate ed aveva anche vinto la sfida di restare tre giorni in solitaria sulla Playa Segreta salvo poi litigare nuovamente con gli altri naufraghi per questioni legate alla pasta. Con l’addio di Pietro Fanelli salgono a 4 i concorrenti che hanno lasciato il reality show di Canale 5. L’avellinese Tonia Romano si era ritirato poche ore dopo essere sbarcata sulla spiaggia di Cayo Cochinos con gli altri non famosi. Poi era toccato a Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, a causa di un infortunio.

Anche Peppe Di Napoli, pescivendolo e ristoratore, è stato costretto all’addio per questioni fisiche dopo aver più volte manifestato l’intenzione di andare via. Fuorigioco l’attore Francesco Benigno, squalificato per motivi disciplinari. In virtù del ritiro di Pietro Fanelli è stato annullato il televoto che lo vedeva protagonista con Daniele, Joe, Khady, Rosanna e Sonny ed è stato poi riaperto per i concorrenti superstiti.