GF Vip, Milena scoppia in lacrime e lascia la casa per il lutto improvviso: commenti choc sul web (VIDEO)

Un dolore straziante per una scomparsa improvvisa appresa lontano dagli affetti più cari. Milena Miconi ha manifestato l’intenzione di abbandonare la casa del GF Vip dopo aver appreso della scomparsa del manager Alessandro Lo Cascio.

Milena Miconi abbandona la casa del GF Vip temporaneamente per la morte di Alessandro Lo Cascio

“Come faccio a restare qui in questo momento” – ha spiegato tra le lacrime l’attrice visibilmente segnata dalla notizia che le è stata comunicata nel chiuso del confessionale. “Non ce la faccio a reggere questa roba, non me la sento” – ha aggiunto Milena Miconi mentre i coinquilini cercavano di consolarla.

L’artista ha iniziato a salutare i compagni. Qualcuno, come evidenziato dal web, era distratto dal passaggio degli aerei mentre Luca e Oriana si trovavano nel van. Non sono mancate considerazioni fuori luogo sui social con alcuni utenti che sono arrivati a parlare di ‘macumba’ facendo riferimento a Nikita Pelizon.

Milena Miconi lascia momentaneamente la Casa di Grande Fratello Vip per motivi personali. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 5, 2023

L’attrice in lacrime per il manager: sul web commenti inopportuni

Prima della decisione definitiva Milena Miconi si è confrontata con il GF Vip che ha deciso di concedere alla 51enne romana di uscire temporaneamente dalla casa più spiata dagli italiani per avere la possibilità di partecipare ai funerali di Alessandro Lo Cascio. Probabilmente l’attrice salterà la puntata del 6 febbraio del Grande Fratello Vip.