Totti a Miami con Noemi Bocchi dopo il gossip con Maria Luisa Jacobelli, lei cancella alcune Stories

Un viaggio a Miami mentre impazza il gossip del flirt con Maria Luisa Jacobelli. Francesco Totti si è ritrovato al centro del dibattito della cronaca rosa nel giorno in cui è stato ad un soffio da incontrare Ilary Blasi a Trastevere in occasione della partita del campionato di serie D che vedeva impegnato il club dove milita il figlio Cristian contro l’Olbia (rimasto in panchina).

La copertina di Gente

Totti ha sfiorato l’incontro con Ilary Blasi a Trastevere mentre impazzava il gossip con Maria Luisa Jacobelli

L’ex capitano della Roma volerà in Florida con Noemi Bocchi che di certo non ha accolto con entusiasmo i rumors delle ultime ore. Lei avrebbe cancellato alcune Stories in evidenza con Totti ma secondo quanto riferito da Fanpage il rapporto tra i due starebbe vivendo un periodo delicato già da un po’ di tempo. Il viaggio a Miami era già programmato visto che il 48enne dovrebbe partecipare ad un evento di padel in coppia con la 34enne. Sarà in ogni caso anche l’occasione per mettersi alle spalle questa fase difficile del loro rapporto. Una foto condivisa su Stories da Deianira Marzano li ritrae insieme a Fiumicino in procinto di partire per gli Stati Uniti. Dall’altra parte Ilary Blasi pare abbia ironizzato sulle indiscrezioni di queste ultime ore.

Il pupone con Noemi Bocchi a Miami per un evento di padel: il rapporto in crisi, la proposta di Rocco Siffredi

Noemi Bocchi supererà questa scappatella del pupone? Nell’attesa c’è chi lo nomina suo erede e gli fa una proposta che con il calcio non c’entra nulla. Per Rocco Siffredi ha un talento che va oltre il pallone. “Io l’avevo detto finora solo su Totti. Perché lui lo conosco molto bene… ma su questo tema non chiedetemi di dire di più. Comunque è proprio oltre.

Potrebbe rinascergli la carriera oggi stesso. Ho visto che vuole tornare a giocare in Serie A, ma magari venisse da noi a scuola a Budapest. Sai cos’è? Ci sono delle persone che sono nate col dono e altre il dono ce l’hanno, lo devono scoprire. Totti è identico, cioè ha il dono” – ha riferito Rocco Siffredi, ospite di Nunzia De Girolamo a ‘Ciao Maschio‘ nella puntata del 26 Ottobre, in onda in seconda serata su Rai 1.