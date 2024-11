Veronica Peparini e Andreas Muller litigano a La Talpa per la proposta di nozze: cosa è successo

Una proposta di nozze in tv finita con una litigata dopo il fatidico sì. Veronica Peparini e Andreas Muller sono tra i protagonisti de La Talpa che dopo 16 anni torna in tv su Canale 5 martedì 5 novembre. La coreografa e ballerina e il suo ex allievo ad Amici sono legati sentimentalmente dal 2018 e dopo una difficile gravidanza da poco sono diventati genitori di Penelope e Ginevra.

Andreas Muller sorprende Veronica Peparini con la proposta di nozze a La Talpa: lei dice sì, poi la lite

Secondo quanto ricostruito da Deianira Marzano durante il reality Andreas Muller avrebbe sorpreso la compagna con la proposta di matrimonio fatta davanti ai compagni di avventura. Veronica Peparini ha detto sì ma quando si sono spente le telecamere si è confrontato con il ballerino. L’ex insegnante di Amici ha spiegato di non aver gradito la scelta di dichiararsi “davanti a tutti questi invidiosi”.

In buona sostanza avrebbe preferito vivere questo momenti in intimità o quanto meno in famiglia. Spiazzato dalla reazione della partner Andreas Muller avrebbe iniziato a fumare nervosamente. Da capire se l’accaduto verrà mandato in onda durante le puntate de La Talpa.