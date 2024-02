Remake del GF Vip 5 nel corso della puntata del 9 febbraio de La vita in diretta. Ospite in studio Tommaso Zorzi con l’inviato del programma di Rai 1, Pierpaolo Pretelli, che ha intervistato Giulia Salemi, la partner, che è stata involontaria protagonista di un siparietto con La Sad.

Gli artisti le hanno portato via la borsetta per incassare i 20 punti del Bonus Piero Pelù. Come accaduto pochi giorni prima con Elisabetta Gregoraci, Alberto Matano ha introdotto il collegamento sottolineando che a La vita in diretta avvengono strane reunion.

“Al tavolo abbiamo Tommaso Zorzi, quando gli ho chiesto di voi mi ha detto che vi salutava volentieri “perché li ho battuti al televoto”. Il conduttore ha chiesto se c’era ancora ruggine legata all’esperienza al Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi: ‘Qual buon vento, gli anni passano e la ruota gira’

Non è tardata ad arrivare la replica di Giulia Salemi che sorridendo ha punzecchiato l’influencer. “Qual buon vento. Gli anni passano e la ruota gira!“ – ha affermato sarcasticamente con Tommaso Zorzi che ha smorzato subito la polemica. “Siamo molto amici specialmente con Giulia che è una mia arietina del cuore“ – ha chiosato il vincitore della quinta edizione del GF Vip.