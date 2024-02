Salernitana-Empoli 1-3, pagelle e highlights: Dia così non serve, finale da incubo per Pellegrino

Notte fonda all’Arechi con la Salernitana che crolla nel finale sotto i colpi di Niang e Cancellieri. Inzaghi viaggia verso l’esonero dopo la rivoluzione di Sabatini. Super Pippo si è presentato con Pellegrino per Pasalidis e Dia titolare nella sfida salvezza all’Arechi contro l’Empoli dell’ex Davide Nicola. Tribuna per il neo acquisto Manolas che avrà la possibilità di esordire al Meazza contro l’Inter.

L’Empoli sblocca il risultato con la sfortunata deviazione di Zanoli

La Salernitana sente il peso del risultato e fatica ad entrare in partita. L’Empoli si rende pericoloso con Ismajli dopo 5′ con un colpo di testa che termina alto sopra la traversa. La prima incursione dei granata porta la firma di Candreva che viene chiuso in area dai difensori biancazzurri con timide proteste dell’esterno. Situazione analoga in area avversaria con Cambiaghi che si infila tra Boateng e Pierozzi ma perde l’equilibrio. Al 23′ i toscani passano con uno sfortunato autogol di Zanoli che devia di testa un cross tagliente di Cambiaghi.

La Salernitana subisce il colpo e fatica a trovare il bandolo della matassa. Zanoli salva in extremis su una pericolosa ripartenza. Ancora ospiti insidiosi con Cerri che anticipa Pierozzi e colpisce di testa con la conclusione che termina di poco a lato. Dia prova a scuotere i suoi girandosi bene in area con la palla che sfila sul fondo. Inzaghi perde Pierotti per infortunio e si gioca la carta Weissman per riempire l’area di rigore. Al 45′ Kastanos trova la grande risposta di Caprile che devia in angolo la conclusione dalla distanza.

I granata provano a scuotersi nella seconda frazione di gioco con Bradaric che mette al centro un buon pallone che Weissman buca clamorosamente. Reagisce l’Empoli con Cerri che da buona posizione colpisce debolmente con Ochoa che blocca agevolmente. Candreva prova a prendere per mano la squadra e conclude dalla distanza ma Caprile è attento e blocca. Subito dopo Dia stecca clamorosamente dal limite. La Salernitana fatica a far breccia nella difesa ospite e Cacace fa tremare ancora l’Arechi con una conclusione a giro che termina alta sopra la traversa.

Weissman riaccende l’Arechi, Niang e Cancellieri fanno calare il gelo: Inzaghi verso l’esonero

Al 24′ la scintilla che sembra poter cambiare il corso del match. Candreva serve al centro Weissman che irrompe di testa e rianima l’Arechi con il primo gol in serie A alla prima presenza. Il forcing finale della Salernitana è sterile e nel finale Fazzini trova il guizzo che provoca il calcio di rigore trasformato magistralmente da Niang dopo una discussione con Cancellieri che dopo pochi minuti si toglie la soddisfazione di realizzare il tris dopo aver messo a sedere Pirola.

Nell’occasione grave errore di Pellegrino. Il match con i fischi dell’Arechi e con Inzaghi che forse esce dal campo per l’ultima volta da allenatore della Salernitana. Venerdì 16 febbraio la Salernitana sarà di scena al Meazza contro l’Inter.

Salernitana pagelle: esordio ok per Weissman, centrocampo in difficoltà

Ochoa sv: incassa gol senza grosse colpe. Spesso para rigori col Messico, in granata non ha altrettanto intuito.

Pierozzi 5,5: chiamato spesso a chiudere su Cambiaghi, va spesso in affanno. Meno brillante rispetto al match di Torino. Esce dalla contesa per un infortunio. (41′ st Weissman 6,5: buca il cross di Bradaric, si riscatta e va a bersaglio alla prima in A sull’assist di Candreva).

Boateng 6: deve centellinare le energie, gioca di posizione. Mura una conclusione di Zurkowski, resta a galla grazie alla sua grande esperienza e personalità. (14′ st Pirola 6: un discreto rientro, non riesce a rimediare all’errore di Pellegrino sul gol di Cancellieri).

Pellegrino 5: non fa male fino a quando non commette un ingenuo fallo su Fazzini lanciato a rete. Sbaglia anche in occasione del tris dell’Empoli).

Zanoli 5: sfortunato sull’autogol, subisce Cambiaghi e poco incisivo in fase offensiva. Inzaghi lo cambia a metà tempo. (1′ st Sambia 5,5: duetta con Candreva, fa meglio di Zanoli ma non c’è l’acuto).

Maggiore 5: poco incisivo in fase di costruzione, fatica a prendere le redini della mediana. Sembrava aver ritrovato il passo di La Spezia, è tornato nell’oblio. (30′ st Coulibaly 5: gettato nella mischia appena rientrato dalla Coppa d’Africa, sbaglia tanto e la Salernitana affonda).

Basic 5,5: quantità ma poca qualità, rallenta spesso l’azione.

Bradaric 6: va costantemente in sovrapposizione, scodella anche qualche buon pallone in area sui quali i compagni non si fanno trovare pronti. Incassa un giallo che gli impedirà di scendere in campo al Meazza contro l’Inter.

Kastanos 5,5: trova la grande risposta di Caprile al tramonto di primo tempo opaco. Fatica anche nella ripresa, Inzaghi lo richiama in panchina. (14′ st Tchaouna 5: in fase involutiva, mai un spunto degno di nota. Confusione e tanti errori).

Candreva 6: dà l’anima, sbaglia anche lui tanto ma il pareggio nasce da una sua intuizione. Predica nel deserto.

Dia 4,5: trotterella in mezzo al campo, l’unico guizzo è una girata su assist di Boateng. Così serve a poco.

Salernitana-Empoli, gli highlights

