Alberto Matano a Pierpaolo Pretelli: ‘Qui c’è Elisabetta Gregoraci’, in studio: ‘Si arrabbia Giulia’ (VIDEO)

Una reunion improvvisata con Elisabetta Gregoraci che ha finito per mettere in imbarazzo Pierpaolo Pretelli durante la puntata del 5 febbraio de La vita in diretta. Galeotto Alberto Matano durante il collegamento da Sanremo dell’ex velino di Striscia la notizia.

Pierpaolo Pretelli inviato a Sanremo de La vita in diretta, Matano: ‘Per un caso tra le mie ospiti c’è Elisabetta Gregoraci’

Pretelli è uno degli inviati al Festival della canzone italiana del talk pomeridiano di Rai 1. Durante il collegamento tra il pubblico ha presentato un fan di Al Bano che ha eseguito anche una breve performance musicale. In omaggio a Iva Zanicchi, presente in studio, ha fatto cantare a due signore il ritornello di Zingara.

Tra un siparietto e l’altro è intervenuto Alberto Matano. “Per un caso tra le mie ospiti c’è anche una persona che tu conosci che è Elisabetta Gregoraci“. Pierpaolo ha risposto al saluto ma è parso imbarazzato mentre in studio qualcuno ha affermato, tra il serio e il faceto, “Giulia (Salemi) si arrabbia”. Pronta la risposta del conduttore… “Ma ragazzi, Elisabetta puoi dare un consiglio a Pierpaolo che è alla sua prima mission da inviato”.

L’ex velino imbarazzato, in studio: ‘Giulia si arrabbia’

La show girl ha incoraggiato l’ex compagno di avventura al GF Vip con il quale ci fu un avvicinamento che non si trasformò in flirt prima dell’ingresso di Giulia Salemi. “Pierpaolo ti stai giocando una carta importante, mi raccomando metticela tutta”. Pronta la risposta di Pretelli. “Lo so, ma io mi sono portato Al Bano” – ha risposto scherzosamente.