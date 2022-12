GF Vip, in onda il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci: la reazione di Giulia Salemi

Il Grande Fratello Vip ha tirato uno scherzetto a Giulia Salemi nel corso della puntata del 26 dicembre. Assente Sonia Bruganelli, in vacanza a New York con Paolo Bonolis e i figli, Alfonso Signorini l’ha sostituita per le puntate natalizie con due ex vipponi molto amati dal pubblico e già impegnati nella conduzione del GF Vip Party.

Pierpaolo Pretelli opinionista con Soleil, il GF Vip gli fa uno scherzo: in onda il bacio con Elisabetta Gregoraci

La prima ad entrare in studio è stata Soleil Sorge che si è subito scontrata con l’ex, Luca Onestini, nella parte di programma dedicata alla lite con Nikita Pelizon. Subito dopo il conduttore ha introdotto il secondo opinionista: “Al posto di Sonia ne abbiamo presi due, signori e signore Paolo Pretelli”. Piccola gaffe alla quale il direttore del settimanale Chi ha subito rimediato. “Pierpaolo Pretelli”. Prima di raggiungere la sua postazione ha dato un bacio alla fidanzata, Giulia Salemi, che si occupa della parte social del reality.

“Vipponi dovete sapere che in quella casa ha vissuto dei momenti indimenticabili, si è scambiato con Giulia dei momenti pazzeschi”. La regia ha però mandato in onda la clip del bacio di Pierpaolo Pretelli con Elisabetta Gregoraci. “Non me l’aspettavo proprio dal Grande Fratello, sono incredula”. – ha commentato Giulia Salemi mentre Alfonso Signorini ha dato la colpa alla regia. “Sono quei fetentoni, il vero amore è solo con Giulia”.

Pierpaolo Pretelli bacia Giulia Salemi dopo lo scherzo del GF Vip

Giulia Salemi: ‘Non me l’aspettavo proprio, sono incredula’

Subito dopo è stata mandata in onda la carrellata dei baci dell’ex velino all’influencer durante l’esperienza al GF Vip 5. Il siparietto si è chiuso con un bacio al centro dello studio con il conduttore che ha fatto da… vischio. “Abbiamo festeggiato i due anni insieme”.