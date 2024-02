Torre Annunziata, 15enne cade dal balcone pochi giorni dopo il compleanno: è grave

Una ragazza di 15 anni, per circostanze ancora da ricostruire e chiarire, è precipitata dal balcone della sua abitazione al primo piano, a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio.

La 15enne ha prima urtato una panchina e poi è finita sull’asfalto

Sul posto, in via De Simone 4, i carabinieri della compagnia locale. Indagini sono in corso. Ancora da chiarire come sia precipitata dal balcone. Secondo una prima ricostruzione l’adolescente ha prima urtato contro una panchina di ferro posizionata sotto il balcone e poi sull’asfalto. Un impatto che le ha provocato profonde ferite alla testa. “Abbiamo sentito le urla ed abbiamo visto una ragazza piena di sangue” – hanno riferito alcuni testimoni.

L’ipotesi dell’incidente mentre stendeva il bucato

Quando sono arrivati i soccorsi la giovane era cosciente. É stata trasportata all’ospedale San Leonardo di Castellammare in codice rosso. Sul posto carabinieri e vigili urbani che hanno recintato l’area, effettuato i rilievi del caso e messo in sicurezza l’area. Non è da escludere l’ipotesi dell’incidente. La quindicenne di Torre Annunziata stava stendendo il bucato quando è precipitata. Appena 6 giorni fa aveva festeggiato il compleanno.