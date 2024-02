Elisabetta Gregoraci perde le staffe per il giudizio della giornalista a Tv Talk: ‘Sei prevenuta’

Ha perso le staffe dopo una battuta dalla giornalista Grazia Sambruna, firma de Il Corriere della Sera. Elisabetta Gregoraci è stata ospite della puntata del 17 febbraio di Tv Talk con Gigi e Ross con i quali è tornata in Rai con Mad in Italy.

Botta e risposta tra Elisabetta Gregoraci e la giornalista Grazia Sambruna

La giornalista dai giudizi taglienti ha promosso a pieni voti i due artisti napoletani. “Ho dato 8 e 9 mentre ad Elisabetta Gregoraci ho dato 5″. La discussione si è accesa mentre si parlava delle polemiche scatenatesi su Geolier per il successo nella serata delle cover con il pubblico che ha lasciato l’Ariston fischiando. Per Grazia Sambruna “Per i miei timpani c’erano almeno una decina di esibizioni migliori”. Giudizio sul quale la show girl ha sarcasticamente concordato. “Per una volta sono d’accordo con te”.

Pronta la replica della giornalista. “Non ti promuovo la prossima puntata”. Affermazione che ha fatto sbottare l’ex partner di Flavio Briatore. “Non fa niente, non mi aspetto nulla. Vado avanti lo stesso. Anzi il fatto che l’abbia detto senza vedere la puntata fa capire che sei prevenuta ancora prima del tempo”. Grazia Sambruna ha ribattuto punzecchiando la calabrese. “Gregoraci mi strabili in televisione, non vedo l’ora di metterti otto”.

La conduttrice di Mad in Italy: ‘Non sei obiettiva nel dare i giudizi’

A questo punto Elisabetta Gregoraci ha invitato l’opinionista a dargli un tre. “Non sei obiettiva nel dare i giudizi. Dammi un tre, me lo prendo da sola. Non l’ho mai avuto nella mia vita, da te lo accetto”. Grazia Sambruna ha chiuso il dissing sottolineando che è solo la sua umile opinione. “Spero lei possa vivere pacificamente e serenamente con le mie bocciature. Non se ne faccia una malattia”.