Milan-Salernitana 3-3, pagelle e highlights: Fiorillo sugli scudi nonostante l’errore, Sambia e Simy ok

Un pari a San Siro non basta alla Salernitana per evitare il record negativo di punti in serie A. I granata chiudono a quota 17 (il Pescara ne aveva conquistati 18) una stagione da dimenticare e restano, per ora, a secco di vittorie nel 2024. Alla Scala del calcio il mesto congedo dei granata dalla massima serie nel giorno dell’addio al Milan dell’ex Pioli oltre che Giroud e Kjær.

Salernitana in bambola nel primo tempo: Fiorillo frena i rossoneri poi ‘regala’ il pallone del vantaggio a Leao

Colantuono in emergenza in difesa con Fazio che ha alzato bandiera bianca per un appendicite. Il tecnico sceglie di rinunciare all’unica punta ‘pesante’ disponibile (Simy) e gioca con Tchaouna falso nueve supportato da Kastanos e Candreva. L’inizio è tutto di marca rossonera con con Giroud e Leao che impegnano Fiorillo che si fa trovare preparato. Clamorosa la papera del portiere granata al 19′ che si lascia sfuggire dalle mani un innocuo traversone centrale, Leao incarta il regalo e sblocca il risultato per il Milan. Pochi istanti dopo il raddoppio di Giroud con il francese che anticipa Gyomber e mette nel sacco. Rossoneri ancora pericolosi con Pulisic che trova la respinta dell’estremo difensore granata. Al 37′ gol annullato a Theo Hernandez per fuorigioco di Leao. Nel finale Fiorillo evita il tris prima respingendo con i piedi una conclusione di Hernandez e poi alzando sopra la traversa un colpo di testa di Gabbia.

Simy e Sambia firmano la rimonta granata ma non basta per evitare il record negativo

Nella ripresa il Milan rallenta e la Salernitana si fa vedere dalle parti di Mirante con una conclusione alta di Candreva ed un tiro centrale di Tchaouna. Al 19′ il neo entrato Simy irrompe di testa su cross di Sambia e accorcia le distanze. L’attaccante ha anche la palla del pareggio ma trova la respinta di Mirante. I granata prendono coraggio e provano a recuperare ma nel momento migliore si fanno nuovamente sorprendere con Pulisic che mette un bel pallone in mezzo sul quale si avventa Calabria per il tris.

Partita chiusa? La Salernitana non molla e Sambia trova il gol del 3 a 2 con una bella conclusione dalla distanza. Due minuti dopo, 43′, granata ancora a bersaglio con Tchaouna che semina il panico in area rossonera ma trova la risposta di Nava, sulla respinta si avventa Simy che fa doppietta e firma il gol del 3 a 3.

Nel finale Fiorillo salva ancora su Pulisic. Il Milan è tra le poche squadre (Udinese e Sassuolo le altre) a chiudere l’anno senza essere riuscito a conquistare i tre punti con i granata. Ora i tifosi campani attendono che Danilo Iervolino batta un colpo.

Salernitana pagelle: Candreva senza benzina, Kastanos gioca in ciabatte, Tchaouna lascia il segno alla Scala del calcio

Fiorillo 6: sarebbe da 8 senza la cappellata clamorosa in occasione del primo gol con palla regalata a Leao. Nel finale salva su Pulisic ed evita il ko ai granata.

Pierozzi 6: riemerge nella ripresa dopo un primo tempo in affanno. Sfiora il gol a San Siro.

Pasalidis 4,5: in palese difficoltà con interventi fuori tempo e di logica. Si fa anticipare da Calabria in occasione del 3 a 1.

Gyomber 5: non è al meglio e va in difficoltà su Giroud che fa due a zero. Prova a restare a galla con il mestiere. (30′ st Pellegrino 6: questa volta il suo ingresso è fortunato con i granata che rimontano e pareggiano a San Siro. Prova ordinata e gagliarda).

Zanoli 5: completamente in balia degli avversari per un tempo, nella ripresa i rossoneri rallentano ed esce dal guscio ma senza lasciare il segno. (30′ st Sfait 6: mostra coraggio nel puntare l’avversario e cercare l’affondo. Il giochino non riesce ma almeno ci prova).

Coulibaly 5: un filo meglio rispetto alla disastrosa prova con il Verona ma anche a San Siro sbaglia tanto.

Maggiore 5,5: costretto ad inventarsi play maker, ci mette la solita buona volontà ma sarebbe opportuno impiegarlo nel suo ruolo se dovesse proseguire l’avventura in granata. (36′ st Legowsky sv)

Sambia 6,5: dopo un difficile primo tempo, sale di tono nella ripresa e chiude la sua stagione con l’assist per il gol di Simy e con il primo gol in serie A. Guizzi finali che potrebbero fargli guadagnare la riconferma.

Kastanos 4,5: spento, svogliato, gioca con le pantofole a San Siro e combina poco. (15′ st Vignato 5,5: più vivo rispetto al cipriota ma spesso ignorato dai compagni. Si sacrifica anche in fase difensiva).

Candreva 5: con la spia rossa accesa da tempo. Colantuono lo manda in campo, prova ad accendersi ma le energie e gli stimoli non sono più gli stessi dei mesi scorsi. (15′ st Simy 7: prima doppietta in granata al gong del campionato. Il nigeriano torna a segnare di testa e firma il 3 a 3 di puro opportunismo dopo un bell’affondo di Tchaouna).

Tchaouna 7: dopo la siesta con il Verona, veste l’abito migliore a San Siro e lascia il segno. Lui di sicuro giocherà ancora in serie A, l’unica nota lieta di una stagione da dimenticare.

Milan-Salernitana, pagelle e highlights

Gli highlights completi di Milan-Salernitana delle altre partite della serie A saranno pubblicati sul sito di Dazn (riservato agli abbonati), su https://ww.raisport.rai.it alla sezione 90 Minuto e sono on line sul sito della Lega di serie A al link https://www.legaseriea.it/it e sul sito della Salernitana all’indirizzo https://www.ussalernitana1919.it/media/ oltre che su https://www.sportmediaset.mediaset.it/video/calcio/ e https://video.sky.it/sport/calcio/highlights-serie-

I calciatori del Milan salutano Pioli

Fiorillo salva su Giroud

Fiorillo respinge la conclusione di Leao

Fiorillo perde incredibilmente il pallone con Leao che deposita nel sacco

Il gol di Leao dopo lerrore di Fiorillo

Giroud raddoppia per i rossoneri

Fiorillo evita il tris su colpo di testa di Pulisic

Gol annullato a Theo Hernandez

Fiorillo respinge la conclusione di Theo Hernandez

Simy accorcia le distanze per i granata

Mirante salva su Simy

Calabria cala il tris per il Milan

Pierotti sfiora il gol di testa

Sambia segna il primo gol in A con la Salernitana