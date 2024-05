Salernitana-Verona 1-2, pagelle e highlights: esordio d’applausi per Gerardo Fusco

La Salernitana si congeda dal pubblico dell’Arechi con una delle peggiori prove di questo scorcio di stagione e viaggia verso il record negativo di punti in serie A (servirebbe una vittoria a Milano per evitarlo). La tifoseria granata saluta la serie A con una splendida coreografia nel segno dell’appartenenza come recita lo striscione in curva sud. Sul rettangolo di gioco però di appartenenza ce n’è davvero poca con i padroni di casa che lasciano campo libero al Verona a caccia dei tre punti salvezza.

Coreografia spettacolo dei tifosi granata, ma nel primo tempo è monologo scaligero tra i fischi dei tifosi

Il primo tempo è un monologo gialloblù tra i fischi dei sostenitori di casa. Fiorillo esce alla disperata su Noslin e salva dopo pochi minuti. Suslov fa le prove generali del gol con un calcio piazzato sul quale il portiere granata si fa trovare pronto. Al 22′ il Verona passa con lo slovacco che conclude da fuori area senza essere contrastato da nessuno. I padroni di casa non ci sono e i gialloblù vanno ad un passo dal raddoppio con Folorunsho che trova la risposta di piede di Fiorillo. Pochi istanti dopo però il centrocampista non sbaglia la conclusione sotto misura.

Ad inizio ripresa dentro Maggiore e Candreva per Coulibaly e Pirola ma l’inerzia della partita non cambia con il Verona che sfiora il terzo gol con Noslin che prima spedisce a lato e poi centra Fiorillo di testa da posizione favorevole. Non succede quasi nulla fino al minuto 30′ st quando lo stadio applaude l’ingresso in campo di Gerardo Fusco, figlio di Luca, ex capitano della Salernitana. Esordio in serie A e attacco granata che si scuote. Prima però Folorunsho va ad un passo dal tris centrando in pieno il palo.

Il primo tiro in porta della Salernitana arriva a fine partita con il gol di Maggiore dopo il palo di Pierozzi

A tempo scaduto arriva il primo tiro in porta dei granata con Fusco che scarica per Pierozzi che centra il palo interno, la palla carambola verso Maggiore che realizza il quarto gol stagionale. Finisce con la festa salvezza dei calciatori ospiti, e i fischi dei tifosi di casa con Candreva chiamato a rapporto dalla sud. Uno striscione invita la società a ripartire da uomini veri. La Salernitana chiuderà la sua via Crucis in questo torneo di serie A sabato 25 maggio in notturna, con inizio alle 20:45, a San Siro contro il Milan in quella che sarà in pratica una sfida amichevole visto che anche i rossoneri hanno già blindato il secondo posto.

Salernitana pagelle: Fiorillo e Pierozzi si salvano dal grigiore generale

Fiorillo 7: risponde presente come a Torino. Affidabile, coraggioso e sicuro. Forse la Salernitana poteva risparmiare lo stipendio di uno tra Ochoa e Costil e puntare su un giovane come terzo.

Pierozzi 6: a volte è un po’ scomposto e irruente ma quando scende sul rettangolo verde ci mette sempre l’anima. Centra il palo dal quale nasce il gol di Maggiore.

Fazio 5: prova quanto meno a scuotere un gruppo che ha la testa altrove. Si ferma, come i compagni, in occasione del gol del 2 a 0 dei gialloblù. (26′ st Manolas sv: entra in una fase del match in cui il Verona non affonda il colpo. Prova a dare una mano in fase offensiva).

Pirola 5: guarda Suslov calciare in porta, sbadato e svagato come spesso nel corso di questa disastrosa stagione. (1′ st Candreva 5: chiama palla di continuo ma non è serata. Sotto tono nell’ultima fase del campionato. Avrebbe voluto salutare diversamente l’Arechi).

Zanoli 4,5: fatica in fase difensiva, sbatte contro gli esterni del Verona. Due passi indietro rispetto alla prova con la Juve.

Basic 5: una sequela di errori in fase di impostazioni. Prova a rimediare con la fisicità e l’impegno ma rimedia un giallo e rischia di uscire dal rettangolo anzi tempo.

Coulibaly 4,5: con la Juve era tornato a ruggire, contro il Verona si rivede la sua controfigura ed è notte fonda. (1′ st Maggiore 6: segna il quarto gol stagionale. Sul profilo realizzativo si avvicina all’anno d’oro di La Spezia ma quando c’è da cucire e ricucire commette tanti errori).

Sambia 4: per l’ultima all’Arechi va in campo la versione impacciata e lenta che troppo spesso si è vista da quando ha iniziato l’avventura con la Salernitana).

Kastanos 5: passeggia nervosamente sul rettangolo di gioco. Nessun guizzo, nessuna idea illuminate. In vacanza. (37′ st Vignato sv).

Tchaouna 4,5: nervoso, non salta mai l’uomo e sbaglia tutto quello che può sbagliare. Colantuono lo tiene in campo fino alla fine sperando in suo guizzo ma rischia l’espulsione.

Weissman 4,5: corre a vuoto come in tutte le altre occasioni in cui è stato impiegato. Il sussulto con l’Empoli e poi il nulla o quasi. (30′ st Gerardo Fusco 6,5: l’esordio del figlio d’arte è l’unica nota lieta della serata. Non sbaglia nessuno dei palloni che transitano dalle sue parti. Da una sua giocata nasce il gol dell’1-2).

Salernitana-Verona 1-2, pagelle e highlights

