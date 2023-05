Samp a Radrizzani, tifosi in festa ma in B sarà partenza ad handicap, Ferrero: ‘Fatto per la gente’

Tifosi della Sampdoria in festa dopo l’annuncio dell’accordo per l’aumento di capitale alle 21:20 di martedì 30 maggio e il salvataggio della società blucerchiata. Confermata la cessione della società all’imprenditore Andrea Radrizzani dopo 48 ore di passione e i tira molla con Ferrero con il viperetta che chiude la sua esperienza in blucerchiata trasformatasi in un’odissea negli ultimi anni.

“Posso confermare: la Samp è di Radrizzani e Manfredi. Non è’ stata una trattativa: ci hanno portato a ragionare col cuore, perché non prendo soldi, non prenderò niente. Non accetterò più insulti: sono felice, l’ho fatto per la gente” – ha detto l’ex presidente.

Marco Lanna ha annunciato il passaggio di consegna da Ferrero ad Andrea Radrizzani: ‘Primo passo fatto’

A dare l’annuncio ai sostenitori blucerchiati, da due giorni in presidio sotto la sede di Corte Lambruschini per seguire l’assemblea fiume dei soci, è stato il presidente Marco Lanna che ha confermato l’operazione che scongiura il fallimento, accolto in piazza da cori e abbracci e dalla festa dei tifosi. “Sono state due giornate intense, dobbiamo ringraziare tutte le parti coinvolte. E’ stato fatto un grandissimo lavoro. Non è finita qui dobbiamo lavorare ancora molto. Serie D scongiurata? Sì, possiamo dire di sì.

Tifosi in festa davanti alla sede di Corte Lambruschini

Sono state giornate difficili ma il primo passo è stato fatto. Ora bisogna veramente pedalare perché restano tante cose da fare in poco tempo. Il rischio penalizzazione? Non lo so, ci pensiamo domani”. La Sampdoria rischia di partire con 4 punti di penalizzazione in serie B per mancato pagamento delle spettanze ai tesserati.