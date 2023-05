Quagliarella, emozionante addio tra le lacrime alla Samp e forse al calcio

Momento commovente a quattro minuti dal termine di Sampdoria-Sassuolo: Fabio Quagliarella, sostituito da Lammers, ha lasciato il campo del Ferraris e tra gli applausi di tutto il pubblico: tanti i cori nei confronti del numero 27, tra cui “un capitano, c’è solo un capitano”.

Standing ovation per Quagliarella: i compagni in cerchio e l’abbraccio di Stankovic

Lacrime per uno dei simboli della compagine doriana, gli stessi 22 in campo gli hanno tributato un lungo applauso fermandosi per circa un minuto: gesti che sanno d’addio nonostante il giocatore, 40 anni, non abbia ancora espresso le proprie volontà sul futuro. I compagni hanno fatto cerchio intorno a lui per abbracciarlo e rendergli onore prima della sua definitiva uscita dal campo.

Fabio Quagliarella ha ricevuto l’affettuoso abbraccio di Dejan Stankovic. L’ultima partita al Marassi di Genova dopo la retrocessione in serie B si è chiusa con uno scoppiettante 2 a 2 con il Sassuolo. Ora il club dovrà giocare una sfida ancora più difficile: trovare una nuova proprietà (Raddrizzani?) e perfezionare l’iscrizione.