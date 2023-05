Oriana Marzoli non fa dietrofront con Daniele Dal Moro: ‘Non sono stata io a finire la storia’

Le esternazioni di Daniele Dal Moro avevano fatto sperare gli ‘oriele’ ad un possibile riavvicinamento con Oriana Marzoli. “Spero che le cose si sistemino” – aveva detto su Twitter dopo aver spiegato i motivi delle liti che avevano determinato la rottura.

Il segnale di Daniele Dal Moro, la reazione di Oriana Marzoli: ‘Quante bugie, quante cose non si raccontano’

Un segnale che, probabilmente, non basterà per porre fine alle incomprensioni. I tweet condivisi dalla venezuelana viaggiano in direzione opposta. “Quanta pazienza sto avendo, quante bugie, quante cose che non si raccontano…ed io in tanto continuo a non dire nulla. E cosí sarà. La gente che mi interessa sa come sono le cose veramente (che sono i miei amici, Italia-Spagna). Hanno letto e visto tutto. Basta” – ha inizialmente scritto Oriana che ha chiarito meglio lo stato dell’arte nei cinguettii successive.

AMORI miei, non sono stata io a finire questa storia, quindi non continuare a scrivermi che Devo seguire il mio cuore bla bla bla…e ripeto, non voglio essere più taggata in queste cose su IG! Un pò di rispetto. E credetemi, ho voluto con tutto io mio cuore a questa persona… — Oriana Marzoli (@OrianaGMarzoli) May 30, 2023

La venezuelana non riapre al veronese: ‘Persona che adesso parla solo di me’

“Amori miei, non sono stata io a finire questa storia, quindi non continuate a scrivermi che devo seguire il mio cuore bla bla bla. Ripeto non voglio essere più taggata in queste cose su Instagram. Un po’ di rispetto. E credetemi, ho voluto con tutto io mio cuore questa persona” – ha aggiunto Oriana Marzoli che ha poi piazzato una stoccata nei confronti dell’ex (forse riferita anche al recente incontro con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria)

“Una persona che adesso parla solo male di me. Ma io sono diversa e vi prego non voglio essere più taggata! Non voglio continuare con questo” – ha chiosato la seconda classificata del GF Vip 7.

