Delirio Coldplay a Napoli, Chris Martin omaggia Pino Daniele e canta Napul’è (VIDEO)

Un tributo a Napoli ed a Pino Daniele durante un concerto che resterà scolpito a lungo nella mente di chi ha vissuto l’emozionante serata del Maradona con i Coldplay.

Coldplay, non sono mancati disagi e polemiche ma la notte è diventata magica quando è iniziato il concerto

Una serata scelta da 47.000 fan che hanno invaso il terreno di gioco e gli spalti, uniti dai braccialetti collegati al sistema di luci della band che hanno creato effetti visivi di completo coinvolgimento del pubblico. La strepitosa esibizione della band britannica ha cancellato disagi e problematiche segnalati dagli spettatori tra biglietti non riconosciuti e rallentamenti nell’accesso all’impianto di Fuorigrotta. All’esterno non sono mancati i consueti bagarini che offrivano il prezioso biglietto di ingresso a cifre da capogiro.

Chris Martin fa salire un fan sul palco, l’emozione superata al grido ‘Forza Napoli’

Questioni che sono finite in secondo piano quando Chris Martin è salito sul palco per cantare “Music of the Spheres”, il brano dell’ultimo album. Poi i grandi successi “Paradise”, “Viva la Vida”, “Himn for the weekend”. Un grande show, con due enormi maxischermi ovali per i primi piani di Martin, gli assoli alla chitarra di Jonny Bucklan e Will Champion alla batteria, di Gurry Berryman al basso. Fan pienamente coinvolti da i Coldplay con Martin che fa anche salire un fortunato spettatore sul palco facendolo cantare con lui.

Il ragazzo ha superato l’emozione urlando solo due parole: “Forza Napoli“, facendo impazzire il pubblico e prendendosi l’abbraccio del musicista che è salito sul palco con una maglietta di Maradona attaccata al jeans e si mette al collo una sciarpa del Napoli.

Indimenticabile.



Se avessi potuto immaginare questa serata in qualsiasi modo, non mi sarei mai spinto fino alla meraviglia che è stata.



Quest’omaggio a Pino e alla città resterà simbolo di un sogno diventato realtà nel modo più dolce possibile.#ColdplayNaples #ColdplayNapoli pic.twitter.com/e7zhgIk0if — Vale 🏆🇮🇹 (@valeF839Q) June 22, 2023

L’interpretazione da brividi di Napul’è: ‘Perdonate il mio italiano’

“Voglio fare i miei complimenti al Napoli campione d’Italia, quindi vi regalo questa canzone e perdonate il mio italiano”, dirà poi il musicista prima di cantare perfettamente un brano della tradizione del Golfo, “Napul’è” che Pino Daniele cantò nello stesso stadio nel 1998, davanti a 80.000 spettatori. Una performance che i napoletani, e non solo, non dimenticheranno mai. Giovedì 22 giugno i Coldplay replicano con il concerto bis.