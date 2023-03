Zeppole di San Giuseppe fatte in casa, su Dplay la ricetta di Benedetta Rossi (VIDEO)

Le zeppole di San Giuseppe sono il dolce tipico del Santo e della Festa del Papà. In tanti non vorranno far mancare a tavola le gustosissime zeppole per festeggiare il 19 marzo l’onomastico dei propri cari o il papà.

Nel corso della puntata del 6 marzo 2020, la nota food blogger Benedetta Rossi aveva spiegato come fare le zeppole di San Giuseppe in casa al forno. Nel video in basso, dal minuto 14,30, il procedimento complemento mandato in onda nel corso della trasmissione Fatto in casa per voi in onda su Dplay con la relativa ricetta.

Riepilogando questi sono gli ingredienti necessari per preparare delle deliziose zeppole di San Giuseppe come da ricetta di Benedetta Rossi.

Per le zeppole

5 uova medie

150 gr di farina

150 gr di acqua

100 gr di burro

amarene sciroppate

zucchero a velo

Per la crema pasticcera