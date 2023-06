L’ex Ministro Azzolina diventa madre nel giorno degli esami di maturità: ‘É un angioletto’

L’ex Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina è diventata madre nel giorno della prima prova scritta degli esami di maturità (mercoledì 21 giugno).

Lucia Azzolina è diventata madre di Leonardo: ‘Non mi sembra vero di poterlo stringere tra le braccia’

“Intorno alle 19:07 è nato il piccolo Leonardo Azzolina Rinaldi. Nel giorno del solstizio d’estate ma anche del primo scritto degli esami di stato. È un angioletto e non mi sembra vero di poterlo stringere tra le braccia. Ringrazio Giovanni, amore mio, per avermi dato la possibilità di essere mamma, per avermi fatta ridere anche quando piangevo per i dolori, mentre lui rideva e piangeva per l’emozione”.

Ha scritto su Facebook l’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina mostrando le sue dita che tengono quelle del neonato. “Mia sorella Rossana, ancora una volta, compagna di vita e affetto immenso. Ringrazio il direttore sanitario dell’Asl di Biella, il dottor Mario Sanò, l’intero reparto di ostetricia e ginecologia della città di Biella per l’enorme professionalità, attenzione e umanità che hanno avuto e hanno nei confronti dell’intera famiglia.

L’ex ministro ringrazia la primaria: ‘L’Italia ha bisogno di persone come lei, pagare le tasse serve anche a questo’

La bravissima ostetrica che mi ha seguita Michela Meconcelli e un nome, il non plus ultra, che rappresenta tutti, la primaria dottoressa Bianca Masturzo. Che dire di questa donna? Solo il meglio. L’Italia ha bisogno di persone come lei. Professionista, medico straordinario, donna “tosta con una grande umanità e senso del dovere” Pagare le tasse serve anche a questo. Avere una sanità pubblica che funzioni in modo efficiente alla quale il cittadino possa affidarsi.” – ha aggiunto Lucia Azzolina.