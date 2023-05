Da Nova Gorica a Bratislava: l’evento Tana delle Tigri 2023

Come si può operare un parallelismo tra una competizione sportiva marziale come è noto essere Tana delle Tigri nel nostro immaginario ed un evento di Poker internazionale? Non è facile ma soccorre la fantasia ed il dato che, in entrambi i casi, c’è da sudare freddo.

In un caso partono le mani e le manate, nell’altro caso una mano si, ma di carte che, dispiegata sul tavolo di gioco, esprime una strategia ed una capacità razionale di previsione delle mosse dell’altro giocatore.

Montepremi per l’appuntamento di Bratislava nel segno del poker

Per questo motivo un evento internazionale di Poker ha ricevuto questo nome così impegnativo, giustificato visto il carico di tensione ivi acclusa quando dei campioni si affrontano minuto per minuto.

Ovviamente non stiamo parlando né del torneo di Vale Tudo noto a Roma in ambienti underground, quello dei fighters nelle gabbie dove ci si affronta “mani e piedi” ma neppure del cartone animato che tutti noi ricordiamo con affetto: l’Uomo Tigre, dove una organizzazione oscura e criminosa gestisce, con metodi spietati, dei lottatori addestrati per combattere all’ultimo sangue.

Qui si tratta di una gara internazionale di Poker dove dei campioni di profilo elevatissimo si confrontano e si battono seguendo in modo pedissequo i regolamenti di gioco ma anche le norme della migliore educazione. Un evento simile non crea violenza ma interesse psicologico e curiosità tra i tanti amanti del brivido, perché il gioco con le carte a scommesse è un brivido del tutto cerebrale.

Chi tiene i nervi saldi ed ha fortuna… ha vinto.

Il nome di Tana delle Tigri è strano, per alcuni, ma se teniamo conto che i tornei durano anche dei mesi e richiedono veramente una resistenza psicologica non da poco, si direbbe che il nome diventi simpaticamente giustificabile.

Non è ancora terminata l’eco dell’edizione del 2022 a Nova Gorica che già si attende il mitico montepremi di duecentomila euro a Bratislava, dall’uno al sette maggio 2023, nell’ambito di uno scenario di Capitale Europea del tutto eccezionale ed una volontà precisa: divertirsi e giocare con il giusto spirito.

Perché Bratislava? Perché il Covid aveva interrotto un programma precedentemente stilato che dava il Crown Plaza come location d’eccezione per questo Rendez vous dove i grandi nomi del gioco del Poker si sfideranno con la solita bravura ed il solito carico di emozioni.

Importante: il Buy in rimane di 250 euro quindi estremamente popolare per amatori e sfidanti di tipo “turistico”.

Gli organizzatori sono entusiasti e già pregustano un’atmosfera che non pregiudichi lo stile ed il “vibe” del Campionato degli ultimi anni ma che promettesse una rinascita del turismo da gioco sia su Bratislava che su altre locations europee che si pensavano dimenticate con l’epidemia di Covid che tutti hanno subito.